Maltepe\'de Halk Market ve Sosyal Tesisler Hizmete Açıldı

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Halk Market' projesinin ilki Fındıklı Mahallesi'nde açıldı. Marketle birlikte vatandaşlara uygun fiyatlı ürünler sunulan, sosyalleşebilecekleri tesisler olan Maltepe Mekan Meydan ve Maltepe Mekan Fındıklı da hizmete açıldı. Açılışta konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Herkesin 'yaşam var' diyebileceği Maltepe ideali, bu hizmetlerimizin de ana motivasyonudur" dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından 'Maltepe Mekan Meydan' ve 'Maltepe Mekan Fındıklı' ile 'Halk Market Fındıklı' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, İBB yetkilileri, birim müdürleri, Meclis üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının katıldı.

Köymen: "Halkın yaşam kalitesini yükseltecek projeler önceliğimiz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, "Maltepe Belediyesi olarak, her daim halkımızın yanında olan, onların ihtiyaçlarına duyarlı, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen projeleri hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Bugün hizmete gerçekleştirdiğimiz bu mekanlarımız da bu anlayışımızın somut bir örneğidir. Halk Market - Fındıklı ile komşularımıza ekonomik, sağlıklı ve kaliteli alışveriş imkanı sunmayı hedefliyoruz. Bu marketimiz, günümüzün yaşam şartlarında uygun fiyatlı ürünlerle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek bir sorumluluk üstlenecektir. Özellikle kadınların aktif olduğu üretici kooperatiflerinin ürünlerini aracısız bir şekilde Maltepelilere ulaştırarak, hem sizlerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ucuza erişimini sağlıyoruz hem de kadın emeğini destekliyoruz. Bugün halk marketimizin ilkini açıyoruz ama ilerleyen aylarda yenilerini Maltepelilerin hizmetine sunacağız" dedi.

"Tesislerimizde bir dönüşüm süreci başlattık"

Maltepe Mekan Fındıklı ve Maltepe Mekan Meydan (Cumhuriyet Meydanı) ile Maltepelilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirecekleri, bir araya gelebilecekleri ve uygun fiyatlarla bir şeyler yiyip içebilecekleri nezih ve sağlıklı alanlar oluşturmaya çalıştıklarını da ifade eden Esin Köymen, "Komşularımızın yaşam alanlarında kaliteli ve uygun sosyal belediyecilik anlayışına uygun 'mekanlar' oluşturma arzumuz da bugün sosyal tesislerimizde başlattığımız dönüşüm sürecinin temellerinden birisini oluşturmaktadır. Maltepe'yi birlikte yönetme anlayışımız, bu mekanlarımızla daha da güçlenecek. Kentimizdeki dayanışma ruhunu büyüterek, mahalleler arası eşitsizlikleri gidermek de önceliklerimizden birisidir. Belediye hizmetleri açısından ihmal edilmiş olan Fındıklı Mahallemizde bugün bir sosyal tesis ve halk market açmamızın sebeplerinden birisi de eşitsizlikleri gidermek yönündeki ısrarlı çabamızdır. 'Maltepe Mekan'lar, kadınların, çocukların, gençlerin veya yaş almışların evleri dışında sosyalleşebilecekleri, merkezler olacak. Sizlerle daha öncede paylaşmıştım ama tekrar vurgulamak isterim ki herkesin 'yaşam var' diyebileceği Maltepe ideali, bu hizmetlerimizin de ana motivasyonudur" diye konuştu.

Konuşma sonrası Başkan Köymen ve beraberindekiler, tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa gelen vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL