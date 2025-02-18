Maltepe\'de Halk Toplantısı: Başkan Köymen Sosyal Tesis Müjdeleri Verdi

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Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen halk toplantıları Çınar Mahallesi ile devam etti. On ikincisi düzenlenen halk toplantısında konuşan Başkan Esin Köymen mahalle sakinlerine birçok müjde verdi. Marmaray durağında belediyeye ait olan parselde kütüphane, kafeterya gibi gençlerin ve emeklilerin kullanacağı sosyal merkez açılacağını belirten Esin Köymen, Çamlık Park ve boşaltılan Fikret Otyam Sanatevi'nde sosyal tesis yapılacağını ve Küçükyalı'daki eski evlendirme dairesinde de bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Köymen, kent lokantası açılması için de çalışmaları olduğunu vurguladı.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen mahalle buluşmalarının on ikinci durağı Çınar Mahallesi oldu. Maltepe Belediyesi Yılmaz Mızrak Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kent hakkı, Maltepe halkı için" sloganıyla düzenlenen Çınar sakinleri büyük ilgi gösterdi. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra toplantıya Çınar Mahallesi Muhtarı Ayşem Möröy de katıldı.

Başkan Köymen: "Mahallemiz çok şanslı"

Möröy'ün kısa bir selamlama konuşmasının ardından söz alan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Burada başkan yardımcılarımız, birim müdürleri ve meclis üyelerimiz de bizlerle birlikte. 18 mahallemizde yaptığımız toplantılarda hem bilgi paylaşımı yapıyor hem de sizlerden gelen sorular ve sorunlara çözüm arıyoruz. Mahalle sakinleri olarak siz sorunları daha iyi biliyorsunuz. Aslında Çınar Mahallesi şanslı bir mahalle. Çünkü oturmuş bir mahalle. Ancak Karayolları arazisini kaybettiğimiz için de bir bakıma şanssız bir mahalle. Bu konuda Mimarlar Odası'ndayken de çok mücadele etmiştik. Burada yapılan yüksek katlı yapılar mahallenin dokusunu da öldürdü. Yine mahallemizde İBB ile birlikte yaptığımız Alzehimer Gündüz Yaşam Evi, kreş, kütüphane gibi alanların bulunacağı sosyal yaşam merkezinin de çalışmaları devam ediyor. Mahallemizde yer alan Arkeopark ise önemli bir açık alan ve aynı zamanda sit alanı. Burada kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. İdealtepe Spor Kulübü'nün kullandığı saha da bize ait değil vakıf mülkiyetinde. Üstelik protokol süresi de doldu. Bunu yenileyip sahada çalışma yapmak gibi planımız var." dedi. Köymen mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşa da başsağlığı diledi.

Köymen'in konuşması sonrası kentsel dönüşüm başta olmak üzere ağırlıklı olarak temizlik, afet ve sonrası yapılacaklar, kültür-sanat, altyapı sorunları, esnaflardan kaynaklı sorunlar, geri dönüşüm, Küçükyalı Tıp Merkezi ile ilgili talepler, tapu vb. konularda 42 soru yöneltildi. Sorunların tamamı tek tek not edildi ve ilgili başkan yardımcılarınca cevaplandı. Verilen cevaplarda Küçükyalı Tıp Merkezi'nde mobil randevu sistemine geçilebileceği, yerel sanatçılarla büyük katılımlı bir toplantı gerçekleştirileceği ve hayvanseverlerle bir çalıştay düzenleneceğinin altı çizildi.

Köymen: "Güvenli bir Maltepe için birlikte çalışmalıyız"

Toplantının sonunda artı iki kat talebiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Yüzde 40'ı aşağı yukarı dönüşmüş bir mahalleden bahsediyoruz. Bir imar planında iki kat veriyoruz diye bir kaide olmaz. Bu çözümün ötesinde plan notlarına iyi bakmamız gerekiyor. Zaten parsellerin birleşmesiyle birlikte inşaat alanı artıyor. Bazı bilgiler maalesef yanlış aktarılıyor. Artı iki kat mevzusu bilimsel bir çalışma değil. Donatı alanlarını da hesap edersek bu yükün altından kalkamayız. Küçükyalı mahallemizdeki bilgilendirme tırını bu amaçla oluşturmuştuk. Nitelikli bir çevreyi hep birlikte nasıl oluşturacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bununla birlikte evlerimizi yeteri kadar kontrol de etmiyoruz. Ayrıca güçlendirme seçeneği de masamızda mevcut. Bu çalışma da denildiği gibi yeni bina bedelinden çok fazla değil. Eleştiriler konusunda problemimiz yok. Teknik olmayan bir vaat vardı ve bunun neden yanlış olduğunu sizlere anlatıyoruz. Artı iki katın gelmesi için parsel alanımızdan yüzde 45 taviz vermemiz gerekiyor. Bu olunca artı iki katın anlamı nedir? Her şeyin sizler için bir getirisi olduğu kadar götürüsü de var. Maltepe'de hep birlikte daha güvenli bir ortamda yaşamak için beraberce çalışmalıyız." diye konuştu.

Köymen'den sosyal tesis müjdesi

Esin Köymen, ayrıca, mahalle sakinlerine birçok müjde de verdi. Marmaray durağında belediyeye ait olan parselde kütüphane, kafeterya gibi gençlerin ve emeklilerin kullanacağı sosyal merkez açılacağını belirten Esin Köymen, Çamlık Park ve boşaltılan Fikret Otyam Sanatevi'nde sosyal tesis yapılacağını ve Küçükyalı'daki eski evlendirme dairesinde de bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Köymen kent lokantası açılması için de çalışmaları olduğunu vurguladı. - İSTANBUL