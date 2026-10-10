Maltepe\'de ilk 3 katı çöken binada ölen Hüseyin Özkurt için cenaze töreni düzenlendi

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Özkurt'un naaşı dualar eşliğinde Maltepe Merkez Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda kişi katıldı.