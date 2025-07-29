Maltepe'de Kaza: Sürücü Tutuklandı

Maltepe'de yolda yürüyen yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Batuhan Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza, Maltepe Girne Mahallesi Irmaklar Sokak'ta 27 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Y. (26) kontrolündeki 34 KRR 143 plakalı kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçarken sokakta yürüyen 72 yaşındaki Şehriye Kaynar'a çarptı. Bir evin bahçe duvarına ve park halindeki servis aracına çarparak durabilen Batuhan Y., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Ağır yaralanan Şehriye Kaynar ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Çarptığımı gördüm ancak kaçmak zorunda kaldım"

Olayın ardından kaçan şüpheli Batuhan Y., polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Ben, ölen kadına çarptığımı gördüm ancak mahalle kalabalık bir şekilde toplandığı için bana zarar verecekleri endişesi ile olay yerinden kaçmak zorunda kaldım. Kazada kusurum olduğunu düşünmüyorum" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL