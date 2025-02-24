Maltepe\'de Kentsel Dönüşüm Toplantısı Düzenlendi

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Maltepe'de düzenlenen mahalle toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. 18 mahallenin bulunduğu ilçede 15. toplantı Küçükyalı Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıda vatandaşları selamlayarak konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, artı iki kat talebiyle ilgili vatandaşları bilgilendirerek, "Üzerinde çalıştığımız kentsel dönüşüm projeleriyle afetlere dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarını inşa etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Maltepe Belediyesi'nce "Kent hakkı, Maltepe halkı için" sloganıyla düzenlenen mahalle toplantılarının 15'incisi Küçükyalı'da gerçekleştirildi. Küçükyalı'daki Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Toplantıda Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Meclis üyeleri ve Küçükyalı Mahallesi Muhtarı Kadriye Necla Timur katıldı. Toplantı ev sahibi muhtar Necla Timur'un konuşmasıyla başladı. Timur konuşmasında, Başkan Köymen'in düzenlediği toplantıların önemine vurgu yaptı ve toplantının herkese hayırlı olmasını diledi.

Köymen: "Yeni bir kent dokusunda değiliz"

Belediye Başkanı Esin Köymen yaptığı açılış konuşmasında, "Burada başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve Meclis üyelerimizle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle katılımınız için teşekkür ederim. Göreve başladığımızda tüm mahallelerimizi ziyaret ederek sorunları yerinden tespit etmeye çalışacağımızı belirtmiştik. Bu açıdan katılımcılık yöntemiyle çalışmalarımızı sürdürmenin önemini vurgulamak istiyorum. Burada en çok ilave kat artışı ile ilgili soru gelecektir. Sanıyoruz bunu size yeterince anlatamadık veya sağlıklı açıklamalar yapamadık. Nüfusumuz giderek artıyor. Bununla birlikte parklanma ve donatı alanı sorunlarımız da var. Yol genişliklerini arttıramıyoruz. Çünkü hem mahalle hem ilçe olarak yeni bir kent dokusunda değiliz. Parklanma, pazar, sosyal-kültürel tesisler ve kentsel dönüşüm sorunları mahallemizin en önemli sorunları. Temizlikle ilgili de şikayet geliyordu. Bununla ilgili bir sistem oluşturduk. Bizlerin de geçmiş alışkanlıklarımızı ve çalışma yöntemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi söz sizde" dedi.

36 talep ve öneri geldi

Kentsel dönüşümden altyapı sorunlarına, semt pazarı sorunundan parklanma sorunlarına, eğitim, kültür ve sporla ilgili taleplerden kent lokantası taleplerine varıncaya kadar birçok sorunun sorulduğu ve 36 talep ve önerinin geldiği toplantının son bölümünde Belediye Başkanı Esin Köymen ve başkan yardımcıları alanlarıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"Kentsel dönüşümde geleceğe karşı sorumluluğumuz var"

Başkan Esin Köymen toplantının sonunda vatandaşların sorularına yanıt verdi. Köymen, öncelikle kentsel dönüşüm sorunundan başlayayım diyerek şunları ifade etti: "Birincisi net biçimde söylememiz gerekiyor ki kat üzerine kat olmaz. İmar planlarıyla ilgili 2005'te başlayın süreç 2018'de bitti. Bu bakımdan bugünden yarına imar planı notuyla iki kat getirdik demek olmaz. Mevcut imar planları zaten 2018'de yürürlüğe girmiştir. Biz iki kat konusuyla gereksiz şekilde vaktimizi harcamak yerine çalışmalarımız içinde bu plan notlarından nasıl faydalanıp, bunları nasıl iyileştirmemiz gerektiğini düşünmeliyiz. Teknik ve altyapı çalışmaları olmadan artı iki kat demek sağlıklı değildir. Ayrıca bu ilave katlar zaten mevzuata aykırı. Bu katlar için kendi parsellerinizden kesinti yapmanız gerekiyor. Hal böyle iken iki kat ilave etmenin anlamı yoktur. Plan notlarımızda ada bazında dönüşüm gerçekleşince zaten ilave katlar olabiliyor. Popülist çözümlerle kentsel dönüşüm yapılamaz. Bu dediğiniz zaten anayasaya da aykırı bir durum. Unutmayın ki, mevcut dokunun içerisinde planlayacağımız imar planında ve oluşturacağımız nitelikli çevrede çocuklarınıza, komşunuza ve geleceğe karşı sorumluluğunuz da var. Aslında burada sorunun nedeni artı iki kat değil, derinleşen ekonomik kriz. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Elbette tüm bunlarla birlikte yeni çalışmalar üzerinden de yoğunlaştık. Yakında bunu size duyuracağız."

Mahalleye yaşam merkezleri geliyor

Köymen, Fikret Otyam Müzesi'nin olduğu alanda, müzesinin boşaltılmasından sonra emeklilerin bir araya geleceği bir sosyal tesis, Küçükyalı Marmaray'ın olduğu alanda çocukların ders görebileceği, kadınların buluşabileceği, mahalle evini de içeren yaşam merkezi kuracaklarını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL