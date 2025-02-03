Maltepe'de 'Okul Arkadaşım Maltepe' Projesi ile Eğitim Yardımları Dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Maltepe'de 'Okul Arkadaşım Maltepe' Projesi ile Eğitim Yardımları Dağıtıldı

Maltepe\'de \'Okul Arkadaşım Maltepe\' Projesi ile Eğitim Yardımları Dağıtıldı

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Okul Arkadaşım Maltepe' projesi kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 5 bin liralık eğitim yardımlarını duyurdu. Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

03.02.2025 15:39  Güncelleme: 15:44
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Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen "Okul Arkadaşım Maltepe" projesi kapsamında Maltepeli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 5 bin liralık eğitim yardımlarının sonuçlarını bugün web sayfası üzerinden ilan ederek ödemelerini de hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını söyledi.

Maltepe Belediye Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıyı Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ziya Ünker ile çok sayıda vatandaş katılarak takip etti. Açılış konuşmasını yapan Başkan Esin Köymen, bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk günü olduğunu hatırlatarak, "Yeni dönemde tüm öğrencilerimize ve eğitim emekçilerine başarılar diliyorum. Geçen ay Meclisimizde de paylaştığımız 'Okul Arkadaşım Maltepe' projesi kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 5 bin liralık eğitim yardımlarının sonuçlarını bugün web sayfası üzerinden ilan ettik ve ödemeleri de hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Süreyya Paşa Vakfı'nın gelirlerini amacına uygun olarak Maltepelilerin eğitim ve sağlık ihtiyaçları için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

'2025, toplumcu belediyecilik yılı olacak'

Detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacakları, Maltepe'de hayata geçirecekleri sosyal yaşam merkezi ve bilim merkezi gibi büyük projelerin müjdesini de veren Köymen, "Bütün zorluklara rağmen 2025 yılı kreşler, kent lokantaları, mahalle evleri ile toplumcu belediyecilik örneklerimizin öne çıktığı bir yıl olacak" diye konuştu.

'Yangında ihmali olanlar yargı önünde hesap vermeli'

21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınının hepimizi derinden sarstığını ifade eden Köymen, "Bu elim faciada yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu olayda ihmali olanların yargı önünde hesap vermesi ve cezasızlıkla sonuçlanmaması hepimizin ortak çabası olmalıdır" şeklinde konuştu.

'Dirençli kentler oluşturmak hepimizin sorumluluğu'

6 Şubat'ın Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Köymen sözlerine şöyle devam etti: "11 ilimizi etkileyen bu depremlerde yitirdiğimiz 50 bini aşkın yurttaşımızı saygıyla anıyorum. Depreme ve afetlere karşı dirençli kentler oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu. İlçemizde bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm konusunda da bilgilendirmeler için gerek gezici tırla gerekse irtibat ofisleri ile aktif çalışıyoruz. Deprem ve afetlere karşı öncesi, esnası ve sonrasını dikkate alan planlarımızı çalışıyoruz."

'Medeni Kanun, önemli köşe taşıdır'

17 Şubat'ın Medeni Kanun'un TBMM tarafından kabul edilmesinin 99. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Köymen, "Kadın hakları ve eşitlik konusunda önemli bir adım olan Medeni Kanun, Atatürk devrimlerinin de önemli köşe taşlarındandır. Bu vesile ile Atatürk'ü ve cumhuriyetimiz için emek verenleri saygıyla ve minnetle anıyorum" diye sözlerine devam etti.

Köymen, Şubat ayında suikast sonucu yaşamını yitiren Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi ile Anadolu Rock'ın efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca'yı, büyük edebiyatçı Yaşar Kemal'i saygı ve özlemle andı. Köymen, "25 - 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen ve dünyanın seyirci kaldığı ve bir insanlık suçu olan Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. 28 Şubat 1997, demokrasi açısından kara lekelerden biridir. Seçilmiş siyasetçilere yönelik her türlü demokrasi ve hukuk dışı müdahalenin ülkemize verdiği zararların, yaşanan haksızlıkların bedelini ülkece ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Demokrasi ve hukuk devletinin bugün de acil bir ihtiyaç olduğunu hatırlamamız gerekir." ifadelerini kullandı. Toplantı, gündemde yer alan 7 maddenin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. Bir sonraki toplantı 7 Şubat Cuma günü düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'de 'Okul Arkadaşım Maltepe' Projesi ile Eğitim Yardımları Dağıtıldı - Son Dakika

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