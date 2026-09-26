Maltepe\'de zabıta, okul önünde bıçak satan seyyar satıcının tezgahına el koydu

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okullarda son dönemde yaşanan olayların ardından okul ve çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler her gün, gün boyunca okulların çevrelerinde devriye gezerek okul önleri ve çevresinde incelemelerde bulunuyor. Özellikle seyyar satıcılara karşı denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atacak satıcılara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde okul önünde bıçak, tespih ve saat satan bir seyyar satıcının tezgahına el koyan ekipler durumu polise bildirdi. Sustalı tabir edilen bıçakların okul önünde satılmasına engel olan ekipler satıcı hakkında işlem başlattı. Devam eden denetimlerde okul çevrelerinde satış yapan tezgahlara el konularak araçlar uzaklaştırdı. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul ve çevrelerinde denetimleri sürecek.