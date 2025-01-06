Maltepe'den Öğrencilere 5 Bin Lira Eğitim Desteği - Son Dakika
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Yerel

Maltepe'den Öğrencilere 5 Bin Lira Eğitim Desteği

Maltepe\'den Öğrencilere 5 Bin Lira Eğitim Desteği

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, yeni yılın ilk meclis toplantısında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için bir seferlik 5 bin liralık eğitim desteği müjdesini verdi.

06.01.2025 15:49  Güncelleme: 15:55
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, yeni yılın ilk meclis toplantısında müjdeyi verdi. Köymen, "İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimiz için bir seferlik 5 bin liralık eğitim desteğini hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Maltepe Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 1. oturumu Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Esin Köymen, "Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2025'in ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Birlikte güzel işlere imza atacağımız bir yıl olsun dilerim. Toplumcu belediyecilik uygulamaları artarak devam edecek." dedi.

Ocak ayında ölen isimleri andı

7 - 14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nı da atıfta bulunarak yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Esin Köymen, Ocak ayında İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı andı. Ayrıca Ocak ayında düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden de bahsederek, zorlu şartlar altında mesleğini sürdürmeye çalışan gazetecilere de değinen Esin Köymen, Ocak ayında hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu gibi isimlerle Gaffar Okan, Muammer Aksoy, Münir Özkul, Aydın Boysan, İsmail Cem, Ayşen Gruda, Rauf Denktaş, Rahşan Ecevit ve Zübeyde Hanım gibi isimleri de unutmadı.

Köymen Maltepe'deki projeler hakkında bilgi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Maltepe'de yapımına devam ettiği Fındıklı Mahallesi Sosyal Tesisi, Yuvamız İstanbul Kreşi ve Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'yle ilgili de bilgi veren Başkan Köymen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yatırım ve ziyaretleri için teşekkür etti. Küçükyalı Çamlık'ta yapılmaya devam eden sosyal tesis ve Küçükyalı Marmaray durağının önündeki mülkiyette kafeterya, kütüphane ve mahalle evinden oluşan tesis hakkında da Meclis'i bilgilendiren Köymen, Büyükbakkalköy'de kurulacak 'Hayvan Yaşam Merkezi'nin de yakın zamanda yapımına başlanacağını açıkladı.

5 bin liralık eğitim desteği

Köymen konuşmasını tamamlarken bir müjde de verdi. Başkan Köymen, "İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimiz için bir seferlik 5 bin liralık eğitim desteğini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Köymen'in konuşması sonrası, 9 maddelik gündem görüşüldü. Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kurulacak Denetim Komisyonu'na Songül Aybirdi, Hazar Kuban ve Gürol Mançi seçildi. Gayrimenkul Satış Komisyonu'na ise Erdoğan Doğan ve İsmail Polat seçildi. Gündemdeki diğer maddeler de kabul edildikten sonra meclis sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'den Öğrencilere 5 Bin Lira Eğitim Desteği - Son Dakika

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