Maltepe zabıtasından fırınlara şok denetim - Son Dakika
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Maltepe zabıtasından fırınlara şok denetim

28.06.2022 14:28
Maltepe zabıtasından fırınlara şok denetim

İstanbul'da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

İstanbul'da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda İstanbul'da ekmeğe yapılan zamdan sonra Maltepe genelinde fırınlarda fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Maltepe'de fırınlara yapılan denetimde 240 gram ekmeğin ancak 4,50-TL'ye, 210 gram ekmeğin 4,00-TL'ye satılması gerektiğini ifade eden Maltepe Belediyesi Zabıta ekipleri Valilik tarafından onaylanan fiyat çizelgesinin dışında kalan gramaj ve fiyatlar için tespit tutanağı tutuldu. Fırıncılara, Valiliğin onayladığı fiyat çizelgesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği bildirildi. Zabıta yetkilileri tarafından vatandaşlara da 240 gram olan ekmeğin 4,50-TL'ye satın alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kurallara uymayanlar için tutanak tutuldu

İlçe genelinde birçok fırında eş zamanlı olarak "Ekmeklerde Gramaj Kontrolü" ve "Piyasa Fiyat Araştırması" denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı bulunan İstanbul ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Fırıncılar Odası tarafından belirlenen ve Valilik tarafından onaylanan ekmek fiyatlandırmasına uymayan bazı fırınlara yetkililer tarafından "Zabıta Tespit Tutanağı" tutuldu. Tutulan bu tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmakta olan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na rapor edildi. Belirlenen gramaj ve fiyat çizelgesine uygun olarak satışlarını gerçekleştiren fırıncılara zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından kurallara uygun satış yaptıkları için teşekkür edildi.

28 Haziran'da Esenkent, Fındıklı, Küçükyalı ve Zümrütevler'de başlayan fahiş fiyat denetimleri vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden Maltepe'nin geri kalan mahallelerinde de devam edecek. Maltepeliler, fırınlarda uygulanan fahiş fiyat satışlarını bildirmek için Maltepe Belediyesi'nin 0216-4589999 numaralı hattına ve 175 numaralı Tüketici Danışma Hattına ulaşabilirler. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe zabıtasından fırınlara şok denetim - Son Dakika

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