Başkan Sözen, sünnet çocuklarına moral verdi - Son Dakika
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Başkan Sözen, sünnet çocuklarına moral verdi

03.08.2022 16:48
Başkan Sözen, sünnet çocuklarına moral verdi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, toplu sünnet şöleni çerçevesinde çeşitli hastanelerde sünnet olan çocuklara sürpriz yaparak moral verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, toplu sünnet şöleni çerçevesinde çeşitli hastanelerde sünnet olan çocuklara sürpriz yaparak moral verdi.

Eylül ayının ilk haftasında düzenlenecek olan sünnet şöleni öncesinde Manavgat Belediyesine kayıt yaptıran 210 çocuk, çeşitli hastanelerde sünnet oldu. Sünnet çocuklarına moral vermek amacıyla hastanelere ziyaret gerçekleştiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, operasyonları öncesinde çocuklarla sohbet edip, onlara moral verdi. Uzman hekimler tarafından sünnet edilen çocuklar ise karşılarında başkan Sözen'i görünce çok mutlu oldu.

Başkan Şükrü Sözen, geleneksel hale gelen sünnet şöleninin çocukların ve ailelerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve onların mutluluklarına ortak olduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Toplu sünnet şölenimiz öncesinde erkekliğe ilk adımını atan çocuklarımıza moral ve destek ziyareti gerçekleştirmek istedik. Çocuklarımızın ve ailelerin hayatları boyunca unutamayacağı bu özel günlere ortak olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Her şey çocuklarımız için. Bu vesile ile tüm halkımızı toplu sünnet şölenimize davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

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5 çocuktan yaşları küçük, davranışları büyük dedirtecek davranış 5 çocuktan yaşları küçük, davranışları büyük dedirtecek davranış
Kaynak: İHA

Şükrü Sözen, Manavgat, Çocuk, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sözen, sünnet çocuklarına moral verdi - Son Dakika

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