Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Veda Ziyaretlerinde Bulundu

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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manavgat Adliyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na veda ziyaretlerinde bulundu.

2009 yılından itibaren üç dönemdir Manavgat Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Başkan Sözen, kamu kurum ve kuruluşlarını gezerek veda ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Sözen, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hasan Çelik, Nüfus Müdürü Ali Keskin, Göç İdaresi Müdürü Mert Gedik, Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Kılıç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım'ı ziyaret ederek, bugüne kadar sağladıkları destek için kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Sözen, "Değerli hemşehrilerim, 15 yıllık görev süremizde Manavgat halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum kamu kurumlarımıza veda ziyaretlerinde bulunduk. Görev süremdeki destekleri için tüm kamu kurum temsilcilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.