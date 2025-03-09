Manavgat Belediyesi Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca mahallelerde kurduğu iftar sofraları ile paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Başkan Kara, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Soframızı bütün hemşehrilerimizle beraber paylaşıyoruz. Diğer mahallelerimizde de iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Paylaştıkça çoğalıyoruz, paylaştıkça büyüyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın güzel olduğu günleri yaşıyoruz" diyerek Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Ramazan'ın coşkusunun hissedildiği iftar sofralarında mahalle sakinleri "Belediyemizin kurduğu iftar sofraları bize Ramazan ayının huzurunu yaşatıyor. Hem belediye başkanı ile bir araya geliyoruz hem de komşularımızla aynı sofrayı paylaşıyoruz" sözleriyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Manavgat Belediyesi, Ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. - ANTALYA