Manavgat Belediyesi tarafından Arkeolog Metin Caz anısına park açıldı - Son Dakika
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Yerel

Manavgat Belediyesi tarafından Arkeolog Metin Caz anısına park açıldı

Manavgat Belediyesi tarafından Arkeolog Metin Caz anısına park açıldı

Manavgat Belediyesi tarafından Side'de merhum Arkeolog Metin Caz anısına yapılan park hizmete açıldı. Açılış törenine belediye başkanı, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

13.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:25
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Manavgat Belediyesi tarafından merhum Arkeolog Metin Caz anısına Side'de yaptırılan park hizmete açıldı.

Manavgat Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan, Antik Side'nin değişim, dönüşüm ve restorasyon projelerinde önemli bir rol oynayan merhum Arkeolog Metin Caz adına yaptırılan park açıldı. Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, merhum Metin Caz'ın eşi Kader Caz, Metin Caz'ın 2 evladı, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Side'de denize sıfır alanda yapılan park, oyun grupları, dinlenme ve yürüyüş alanlarını içeriyor. Park açılışında Arkeolog Metin Caz'ın hayrına lokma dökülerek vatandaşlara ikram edildi.

"Side'ye gönül, emek verdi"

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Metin Caz'ın Side'ye gönül verdiğini söyledi. Başkan Sözen, "Bir kez daha kıymetli kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Side bugün dünyaya mal olmuşsa, Side'yi bütün dünya, birçok üniversite, birçok belediye yerinde görmek için buraya geliyorsa; bu Side'yi bilen, Side'yi anlayan, Side'de bu yapılanların yarınlar için, ülke turizmi için ne kadar önemli olduğunu algılayan insanlarla bu noktaya geldi. Bunların başında da Metin kardeşim vardı. Bizden daha önce Side'ye gönül vermiş, emek vermiş, inanmış. Bizleri yönlendiren noktada oldu. Bizim için de büyük kayıp, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Caz, kalbimizde yaşayacak"

Açılışta konuşan Antalya Koruma Kurulu Eski Müdürü Mimar Bülent Baykal, "Metin Caz, bu antik kente çok emek vermiş bir arkeolog kardeşimizdir. Zamansız gidişi hepimizi yaktı. Başkanın emekli bir arkeoloğa emek verdiği bir antik kentteki parkın ismini vermesini çok anlamlı buluyorum. Bütün koruma emekçileri adına bu tavrından dolayı Şükrü Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşimin eşine, çocuklarına uzun ömürler diliyorum. Metin Caz kalbimizde yaşayacak" dedi.

Konuşmaların ardından Arkeolog Metin Caz Parkı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Metin Caz'ın ailesi ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle hizmete girdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi tarafından Arkeolog Metin Caz anısına park açıldı - Son Dakika

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