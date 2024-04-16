Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Hazırlıkları Başladı

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ilıca Stadyumu'nda yapılacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Niyazi Nefi Kara'ya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Manavgat Belediyesi Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim de eşlik etti. Başkan Niyazi Nefi Kara, Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan ve bu yıl 11'incisi düzenlenecek Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin eksiksiz bir şekilde yapılması amacıyla tüm birim müdürlerine talimat verdi. Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin hem bölgesel hem de ulusal anlamda adından başarıyla bahsettirdiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, organizasyonun Manavgat'a ve ata sporuna yakışır bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Başkan Niyazi Nefi Kara, "Bu yıl onbirincisini düzenleyeceğimiz Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'mizin hazırlıklarına büyük bir özenle başladık. Güreş organizasyonumuzun kentimize ve ata sporuna yakışır bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları hızla hayata geçireceğiz. Akdeniz'in Kırkpınar'ı olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'mize şimdiden bütün sporseverleri davet ediyorum. Ilıca Er Meydanı'nda kol bağlayacak olan tüm pehlivanlarımıza da yürekten başarılar diliyorum" dedi.