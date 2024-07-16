Manavgat'ta 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Manavgat'ta 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen uyuşturucuyu turizm bölgelerinde satan 3 kişiyi 5,5 kilogram plaka esrar ile yakaladı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

16.07.2024 21:44
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Yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri uyuşturucuyu turizm bölgelerinde satacaklardı

Manavgat'da 3 kişi 5,5 kilogram plaka esrar ile yakalandı

ANTALYA - Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından yasa dışı yollarla uyuşturucu getirerek turizm bölgelerinde satan 3 kişiyi 5,5 kilo plaka esrar ile ele yakaladı. Adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere satılacağı bilgisinin ulaşması üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Gelen istihbaratı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakol Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Manavgat JASAT ekiplerinin ortak düzenlediği çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddelerin temin ve satışını yapan kişilere ulaştı.

3 şahıs tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeleri yurtdışından getirip satan kişilerin Muhammet Ferit B, Ferhat B. ve Nurten B. isimli şahıslar oldukları belirlendi. Side'de yakalanan Muhammet Ferit B.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 5,5 Kilogram plaka esrar ele geçirildi. Nurten B. ve Ferhat B.ise Konya'da yakalanarak Manavgat'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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