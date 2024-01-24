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Manavgat'ta Güneşli Havada Sahillere Akın - Son Dakika
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Manavgat'ta Güneşli Havada Sahillere Akın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde soğuk ve yağmurlu havanın ardından güneşin etkisini göstermesi, vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu. Vatandaşlardan bazıları balık tutarken, bazıları güneşlenmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

Manavgat\'ta Güneşli Havada Sahillere Akın
24.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:54
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde soğuk ve yağmurlu havanın ardından güneşin etkisini göstermesi, vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu. Vatandaşlardan bazıları balık tutarken, bazıları güneşlenmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

Son 1 haftadır sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde olan Manavgat'ta dün ve bugün yazdan kalma bir havanın hakim olmasıyla birlikte okulların da tatil olmasını fırsat bilen Manavgatlılar ailecek sahillere akın etti.

Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek Sahili'nde güneşli havayla birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor. Sahillere akın eden çok sayıda vatandaş balık avlarken, oturma gruplarını dolduran vatandaşlar piknik ve yürüyüş yapma fırsatı buldu. Sıcak ve güneşli havaya en fazla sevinenler, yağmur ve soğuktan dolayı tatili evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar oldu. Çocuklar sahilde futbol başta olmak üzere oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manavgat'ta Güneşli Havada Sahillere Akın - Son Dakika
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