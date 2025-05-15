Manavgat'ta İlk Halk Kafe Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Manavgat'ta İlk Halk Kafe Hizmete Açıldı

Manavgat Belediyesi, Yukarı Hisar Mahallesi'nde ilk Halk Kafe'yi açarak vatandaşların sosyalleşebileceği uygun fiyatlı bir mekan sağladı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, bu projeyle insanların bir araya gelme ve dertleşme ihtiyacına yanıt verdiklerini belirtti.

15.05.2025 12:23  Güncelleme: 13:15
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, ilk Halk Kafe'yi Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Halkla buluşan projelere önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "İnsanlarımızın bir araya gelebildiği, sohbet edebildiği, dertleşebildiği ortamlarımız gittikçe azalıyor. Çünkü bir kahve ya da çay içmeye gittiğinizde ciddi bir ekonomik zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden, bu sosyal tesisleri açıyoruz. Buralar aynı zamanda sosyalleşme alanlarımız" dedi.

Manavgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi, Emekli Kahvesi ve Halk Kahvesi gibi sosyal alanların ardından ilk Halk Kafe, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, çeşitli oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı zamanda, Yukarı Hisar Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binası'nın da açılışı yapıldı.

Açılış konuşmasında, halkla buluşan projelere verdikleri önemi vurgulayan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çekerek, "Bizim için muhtarlarımız mahallenin mihenk taşıdır. Onların daha sağlıklı ortamlarda çalışması, hizmet üretmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçlardan dolayı hizmet binalarımızı açıyoruz" dedi.

"Biz, Manavgat'a hizmet derdindeyiz"

Kara, ekonomik koşullarında vatandaşların sosyalleşebileceği, uygun fiyatlı alanlara duyduğu ihtiyacın arttığını belirtti. Halk Kafe'nin bu ihtiyaca yanıt olarak hayata geçirildiğini ifade eden Kara, "İnsanlarımızın bir araya gelebildiği, sohbet edebildiği, dertleşebildiği ortamlarımız gittikçe azalıyor. Çünkü bir kahve ya da çay içmeye gittiğinizde ciddi bir ekonomik zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden, bu sosyal tesisleri açıyoruz. Buralar aynı zamanda sosyalleşme alanlarımız. İnsanları eve kapatırsanız erkenden bunamaya başlar. İnsanlar, bir arada olmalı, sohbet edebilmeli, gazetesini ve kitabını okuyabilmeli. Önümüzdeki süreçte mahallelilerimiz için atölyeler oluşturacağız. Manavgat'ın kültürel olarak zenginleşmesini sağlamamız gerekiyor. Biz, Manavgat'a ve Manavgatlılara hizmet derdindeyiz. Bu memlekete hizmet eden, çivi çakan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bir araya gelirsek çok daha güzel şeyleri hep beraber yapabiliriz. Manavgat, bir il olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Yeni huzurevi yapılacak

Geçen yıl üç halk plajı açtıklarını hatırlatan Kara, bu yıl dört yeni halk plajı daha açacaklarını belirterek, "İnşallah yılın sonuna kadar her hafta bir açılış yapacağız" dedi.

Projelerin hız kesmeden devam edeceğini burgulayan Kara, yaklaşan Belenobası Karpuz Festivali ve Burmahan Kiraz Festivali için hazırlıkların da sürdüğünü söyledi. Göç Yolu Projesi'nde sona gelindiğini ve yakın zamanda kamuoyuna sunulacağını açıklayan Başkan Kara, ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin ilk Otizm Merkezi'nin Manavgat'ta açılacağını, kreş ve etüt merkezlerinin sayısının artırılacağını ve yeni bir huzurevi yapılacağını da müjdeledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta İlk Halk Kafe Hizmete Açıldı - Son Dakika

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