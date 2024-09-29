Manavgat\'ta İtfaiye Personeline Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

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Manavgat'ta görev yapan itfaiye personeline 'yüksekte güvenli çalışma ve yüksekte güvenli çalışmada kullanılan ekipmanlar' hakkında bilgiler verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta görev yapmakta olan itfaiye personeline yönelik 'Yüksekte Güvenli Çalışma' eğitimi düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, personele yüksekte güvenli çalışma ve yüksekte güvenli çalışmada kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitici Personel Vardiya Sorumlusu Selamettin Sağlam tarafından eğitime katılan personele, yüksekte çalışma güvenliğinin sağlanması, emniyet alma kuralları, kişisel koruyucu donanımlar, yüksekte ve kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda, mahsur kalma ve kuyu, dağ, Nehirlerde düşme vakalarında tehlikeler, riskler ve korunma yolları, iş ekipmanlarının bakım onarım ve kontrolleri, kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve uygulamalı olarak anlatıldı. - ANTALYA