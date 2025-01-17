Manavgat\'ta Otel Servis Minibüsü Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

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Manavgat'ta otel servis minibüsü yandı

Park halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde park halindeki bir otelin servis minibüsünde çıkan yangın, otel çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Ancak minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otele ait 07 LCA 93 plakalı Peugeot marka minibüste meydana geldi. Park halindeyken yanmaya başlayan aracı fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aynı zamanda otelde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale edildi. Yangın, personelin çabalarıyla kontrol altına alınırken, minibüsün motor aksamı, konsolu ve ön koltukları tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangın sonrası servis minibüsünde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini işaret etti.