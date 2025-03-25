Manavgat\'ta Ramazan İftarı: Birlik ve Beraberlik Ruhu

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu şehrin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Side Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara ve eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara'nın da katıldığı iftar sofrasında, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve binlerce vatandaş orucunu açtı. İftar öncesi tüm masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kara, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Manavgat'ımızın her mahallesinde aynı sofrayı paylaşarak, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Side Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı, dualar eşliğinde açılan oruçlarla birlikte sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı. - ANTALYA