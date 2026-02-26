Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Yüzer Ges Projesine Tepki: "Kesinlikle Karşıyız, Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz"

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Oymapınar Baraj Gölü üzerine yapılması planlanan Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES) projesine ilişkin düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında, "Manavgat bu projeyi istemiyor. Bu projeye kesinlikle hayır diyoruz. Su hayattır, sağlıktır. Kesinlikle karşıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Manavgat HES Tesisi'ne Yardımcı Kaynak Yüzer Güneş Enerji Santrali Projesi'ne ilişkin ÇED süreci kapsamında bugün "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı" düzenlendi.

Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Alara Park Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Oymapınar Baraj Gölü üzerinde hayata geçirilmesi planlanan ve mevcut hidroelektrik santraline yardımcı kaynak olarak tasarlanan 25,7673 MWm/25,7673 MWe kurulu güce sahip Yüzer GES projesine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Toplantıya Başkan Vekili Çiçek'in yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Cavit Arı, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem ile CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı

Toplantıda, proje ile ilgili teknik ve çevresel boyutlar ele alınırken, vatandaşlar söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Projeye karşı olduklarını ifade eden vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri; projenin doğaya, içme suyu kaynaklarına ve tarım alanlarına zarar verebileceğini savunarak, projenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılar, Oymapınar Baraj Gölü'nün yalnızca bir enerji üretim sahası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Çiçek, vatandaşların ortaya koyduğu duruşa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Manavgat bu projeyi istemiyor"

"Bugün gördük ki Manavgat bu projeyi istemiyor. Araştırma yapıp gelen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah bunlar dikkate alınır karar verilirken. Umut ediyoruz ki bu proje zaten yapılmayacak. Yapılması da çok yanlış. Köylülerimiz zamanında fedakarlık yapıp tarlasını, köyünü terk etti. Sonrasında bir şekilde yeni düzene alıştı. Burası içme suyu havzası olduğu için ev yapamıyor, tarım yapamıyor. Uzun vadede Antalya'nın her yerine bu su gidecek. Bu projeye kesinlikle hayır diyoruz. Su hayattır, sağlıktır. Kesinlikle karşıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buraya gelemeyip destekçimiz olan birçok insan var. Bu konuda kararlıyız. Bu projeyi yaptırmayacağız" diye konuştu."

Çiçek ve Manavgatlı vatandaşlar toplantının ardından proje aleyhinde imza verdi.

Süreç, ÇED kapsamında devam edecek

Projeye ilişkin nihai kararın, teknik incelemeler ve resmi değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği kaydedildi.