Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Yüzer Ges Projesine Tepki: "Kesinlikle Karşıyız, Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Yüzer Ges Projesine Tepki: "Kesinlikle Karşıyız, Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz"

26.02.2026 17:07  Güncelleme: 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Oymapınar Baraj Gölü üzerinde yapılması planlanan Yüzer Güneş Enerji Santrali projesine karşı olduğunu belirterek, 'Manavgat bu projeyi istemiyor' dedi. Projeye karşı çıkan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, projenin doğaya zarar vereceğini savunarak, iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Oymapınar Baraj Gölü üzerine yapılması planlanan Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES) projesine ilişkin düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında, "Manavgat bu projeyi istemiyor. Bu projeye kesinlikle hayır diyoruz. Su hayattır, sağlıktır. Kesinlikle karşıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Manavgat HES Tesisi'ne Yardımcı Kaynak Yüzer Güneş Enerji Santrali Projesi'ne ilişkin ÇED süreci kapsamında bugün "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı" düzenlendi.

Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Alara Park Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Oymapınar Baraj Gölü üzerinde hayata geçirilmesi planlanan ve mevcut hidroelektrik santraline yardımcı kaynak olarak tasarlanan 25,7673 MWm/25,7673 MWe kurulu güce sahip Yüzer GES projesine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Toplantıya Başkan Vekili Çiçek'in yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Cavit Arı, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem ile CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı

Toplantıda, proje ile ilgili teknik ve çevresel boyutlar ele alınırken, vatandaşlar söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Projeye karşı olduklarını ifade eden vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri; projenin doğaya, içme suyu kaynaklarına ve tarım alanlarına zarar verebileceğini savunarak, projenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılar, Oymapınar Baraj Gölü'nün yalnızca bir enerji üretim sahası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Çiçek, vatandaşların ortaya koyduğu duruşa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Manavgat bu projeyi istemiyor"

"Bugün gördük ki Manavgat bu projeyi istemiyor. Araştırma yapıp gelen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah bunlar dikkate alınır karar verilirken. Umut ediyoruz ki bu proje zaten yapılmayacak. Yapılması da çok yanlış. Köylülerimiz zamanında fedakarlık yapıp tarlasını, köyünü terk etti. Sonrasında bir şekilde yeni düzene alıştı. Burası içme suyu havzası olduğu için ev yapamıyor, tarım yapamıyor. Uzun vadede Antalya'nın her yerine bu su gidecek. Bu projeye kesinlikle hayır diyoruz. Su hayattır, sağlıktır. Kesinlikle karşıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buraya gelemeyip destekçimiz olan birçok insan var. Bu konuda kararlıyız. Bu projeyi yaptırmayacağız" diye konuştu."

Çiçek ve Manavgatlı vatandaşlar toplantının ardından proje aleyhinde imza verdi.

Süreç, ÇED kapsamında devam edecek

Projeye ilişkin nihai kararın, teknik incelemeler ve resmi değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Çiçek, Sivil Toplum, Oymapınar, Manavgat, Politika, Enerji, Güneş, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Yüzer Ges Projesine Tepki: 'Kesinlikle Karşıyız, Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:58:33. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Yüzer Ges Projesine Tepki: "Kesinlikle Karşıyız, Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.