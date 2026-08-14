Mandalardan Sıcak Yaz Günü Çözümü - Son Dakika
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Mandalardan Sıcak Yaz Günü Çözümü

Mandalardan Sıcak Yaz Günü Çözümü
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Kızılcahamam'daki mandalar sıcak havada gölet ve çamurda serinliyor, kaliteli süt sağlıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda sıcaktan bunalan mandalar, göl ve çamur birikintilerine girerek serinliyor. Uzmanlar, yüksek yağ ve protein içeren manda sütünün kaliteli yoğurt yapımında tercih edildiğini belirtiyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kasımlar, Hıdırlar ve Sarıçam yaylaları, yaz sıcaklarından bunalan manda besiciliği için ideal ortamlar oluşturuyor. Mandalar, serinlemek için yaylalardaki göl ve çamur birikintilerine girerek serinliyor. Günün büyük bölümünü meralarda otlayarak geçiren mandaların sütü ise yüksek yağ ve protein içeriğiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, manda sütünün özellikle kaymak ve yoğurt yapımında kaliteli sonuç verdiğine dikkat çekiyor.

"Manda sütünü diğer sütlerle karşılaştıracak olursak yağ içeriği, protein içeriği oldukça yüksek bir süttür"

Manda sütünün diğer sütlere göre vitamin ve mineral oranının yüksek olduğunu aktaran Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Şanlıer, "Manda sütünü diğer sütlerle karşılaştıracak olursak yağ içeriği, protein içeriği oldukça yüksek bir süttür. O nedenle enerji içeriği yüksektir. Karbonhidrat açısından baktığımız zaman da diğer sütlerle benzerdir. Özellikle 100 mililitre dediğimiz yani bir çay bardağı kadar sütü değerlendirecek olursak, protein oranı yüzde 4,5'dir. Yani 100 mililitrede sütte 4,5 gram protein vardır, 7-8 gram kadar da yağ var. Dolayısıyla bu da enerji içeriğinin yükselmesine sebep oluyor. Bunun dışında diğer besin ögeleri açısından da bakacak olursak, manda sütü vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir süttür" diye konuştu.

"Çok iyi kaymak yapılır, tereyağı yapılır"

Prof. Dr. Nevin Şanlıer, manda sütünün beyaz renginin, içerdiği beta karotenin tamamının A vitaminine dönüşmesinden kaynaklandığını ifade ederek, "Manda sütü beyaz bir süttür. Sebebi ise aslında hayvan yine otla besleniyor ama manda sütünde beta karoten tamamen A vitaminine dönüşüyor. O nedenle de manda sütünün rengi beyazdır. Çok iyi kaymak yapılır, tereyağı yapılır, yoğurt ya da peynir yapımı da çok kalitelidir. Sebebine geldiğimiz zaman da içerisinde kuru madde oranı yüksektir. Yani protein oranı yüksek, yağ oranı yüksektir. Özellikle kaymak yapımında da çok tercih edilen bir süttür" şeklinde konuştu.

"Manda yoğurdu halk arasında talebi olan bir ürün"

Manda yoğurdunun mineral açısında zengin olmasından dolayı halk arasında bilinen bir ürün olduğunu belirten şarküteri işletmesi sahibi Nafi Erdem, "Manda yoğurdu mineral açısından son derece güçlü olmasından dolayı talebi olan bir yoğurttur. Manda yoğurdu halkımızın tanıdığı bir üründür. Belirli bir müşteri yapısı var, bu doğrultularda satışımız devam ediyor. Manda yoğurdu mide açısından son derece faydalıdır. Mineral açısından yüksek olmasından dolayı vücutta bir hayli faydaları var. Mide enzimlerini ve bağırsakları düzenliyor. Manda yoğurdu halk arasında talebi olan bir ürün" dedi.

"500 gram manda yoğurdunun satış fiyatı ortalama 350-400 lira civarında"

Manda yoğurdunun üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle satış fiyatının da yüksek olduğunu vurgulayan Erdem, "Manda yoğurdu halkımızın bildiği, tadını tattığı bir ürün ama şu anda maliyet olarak yüksek. Halkımız ekonomik olduğu için süzme yoğurdunu tercih ediyor. Tamamen fiyat yapısından kaynaklanıyor. Manda yoğurdu genel olarak küçük paketler halinde satılıyor. 500 gram manda yoğurdunun satış fiyatı ortalama şu anda 350-400 lira civarında. Kiloya vurduğunuz zaman da ortalama 700-800 liraya denk geliyor. Bu da ekonomik olarak insanları zorluyor. Üretimin artması, maliyetlerin de düşmesiyle talebin çok hızlı artacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mandalardan Sıcak Yaz Günü Çözümü - Son Dakika

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