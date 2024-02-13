Manisa BBSK ve Tofaş SK Arasındaki Müsabakanın Geliri AFAD\'a Bağışlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün öncülüğünde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin girişimleriyle hayata geçirilen "Gönülden Potaya" projesi kapsamında, Manisa BBSK ile Tofaş SK arasında oynanan müsabakanın tüm geliri Manisa AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Geçtiğimiz günlerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır, Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu ve Metin Mert Demirer'in girişimleriyle Manisa'da yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için "Gönülden Potaya" ismiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atılmıştı. Tofaş SK ile Manisa BBSK arasında planlanan müsabakanın oynanmasının akabinde yardım için toplanan gelir Yunusemre Kaymakamlığı Hizmet Binası'nda yapılan toplantıyla AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, AFAD Manisa Müdür Vekili Fikret Deniz, MCBÜ İletişim Fakültesi'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Güner Koçak ve İletişim Fakültesi öğrencileri Yağmur Nazlı Baydogan ve Pınar Bahadır katılım sağladı.
"Toplanan hasılat ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bağışlandı"
Hayata geçirilen 'Gönülden Potaya' gibi sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmaya katkısının çok önemli olduğuna değinen Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün destekleriyle Manisa'da yaşayan depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacak çok önemli ve özel bir projeyi daha bugün nihayete erdirdik. Toplanan hasılat, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bugün bağışlandı. İnşallah, hepimizin yüreğini dağlayan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımlar ulaşacak. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesi için ter döken basketbolcularımızdan buradaki güzide öğrencilerimize varana kadar şahsım adına emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Gönülden Potaya' gibi projeler toplumsal dayanışmamızı güçlendirip sağlamlaştırarak yaraların sarılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
"Anlamlı bir projeye imza atıldı"
Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da 6 Şubat depreminin yıldönümünde çok anlamlı bir projeye imza atıldığını belirterek, "Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu kapsamda, Tofaş ile oynadığımız maçın tüm gelirini ilimizde yaşayan depremzedelere bağışladık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere projeyi ortaya koyan MCBÜ öğrencilerimize ve bu anlamlı projeye destek veren vatandaşlarımız ile oda ve derneklerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.
Son Dakika › Yerel › Manisa BBSK ve Tofaş SK Arasındaki Müsabakanın Geliri AFAD'a Bağışlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?