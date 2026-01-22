Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Emekliler İçin Çağrı: "Vatandaşın Refahını Arttıracak Projeler Peşinde Koşmamız Lazım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Emekliler İçin Çağrı: "Vatandaşın Refahını Arttıracak Projeler Peşinde Koşmamız Lazım"

22.01.2026 12:46  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, emeklilerin artan geçim sıkıntısına değinerek sosyal destek projelerini genişlettiklerini açıkladı. Emeklilerin maaşları ile geçinemediğini vurgulayan Dutlulu, özellikle dar gelirli emeklilere yönelik projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "20 bin liraya şu anda akşam yemeğini yiyen aile de var ama bir 20 bin liraya bir ay geçinmek zorunda kalan emekli aileler de var. Bizim daha çok vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Vatandaşın refahını arttıracak projeler peşinde koşmamız lazım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emeklilerin her geçen gün artan ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, sahada karşılaştıkları manzaranın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Emeklilerin maaşlarıyla geçinemediğini ve ileri yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Dutlulu, belediye olarak dar gelirli emeklilere yönelik sosyal destek projelerini genişlettiklerini anlattı.

Başkan Besim Dutlulu, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki emekliler şu anda istediğimiz seviyenin çok altında kaldı. Her geçen gün kötüye gidiyor. Sahaya çıktığımız zaman çok üzülüyoruz. Çünkü bundan 5-10 sene önce karşılaşmadığımız sorunlarla karşılaşıyoruz. Eskiden bir emekli gayet rahat geçinebiliyorken şu anda pazarda, sokakta konuştuğumuz zaman bir çok emeklinin emekli maaşı yanında çalışarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını görüyoruz. 70-80 yaşıda insanların pazarda çalıştığını görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Bu insanlar hayatları boyu çalıştılar, bugün rahat edebilmek için emek harcadılar. Ama ne yazık ki şu anda hak ettikleri bir yaşam standardına kavuşmuş değiller. Bazen biz ekonomi kötü, açlık sorunu var dediğimiz zaman iktidar bize kızıyor ama gerçekten sahaya inemelerinde bir fayda var. 20 bin liraya şu anda akşam yemeğini yiyen aile de var ama bir 20 bin liraya bir ay geçinmek zorunda kalan emekli aileler de var. Bizim daha çok vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Vatandaşın refahını arttıracak projeler peşinde koşmamız lazım. Biz belediye olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Eskiden belediyeler sosyal yardım yaparken emeklileri çok fazla düşünmek zorunda kalmazdı ama şu anda sosyal yardımlardan önemli ölçüde emekli abilerimiz ve ablalarımız yararlanmaya başladı."

"Emeklilerin bir nebze yanında olmak istedik"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi emekli yurttaşlar için hayata geçirdiği, "dar gelirli emeklilerin ilaç katılım payları belediye tarafından karşılayacak projeye" de değinen Dutlulu, "Biz durumu iyi olmayan, maddi gücü olamayan özellikle raporlu ilaçları farklarında destek olacağız, ödeyeceğiz. Bunun için emekli vatandaşlarımız hem online sistemi kullanabilirler hem bize başvurabilirler. Emeklilerin bir nebze yanında olmak istedik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 14 Kent Lokantası bulunduğunu, sayılarını arttıracaklarını belirten Dutlulu, Bu Kent Lokantalarımızda emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm ihtiyacı olan vatandaşlarımız 50 liraya üç çeşit yemek yiyebiliyorlar. Bunun dışında Halk Mandıralarımız var. Ferdi (Zeyrek) başkanımızın başlattığı, çok önemli bir proje. Halk Mandıraları ve Halk Ekmekle de yoğurdu, sütü ekmeği ve birçok kooperatif ürününü piyasanın çok daha altında fiyatlara ulaşabiliyorlar. Belediye eliyle emeklilerin tümünü refaha kavuşturmak mümkün değil, ama en azından en zor durumda olan, en az maaş alan başka ekstra bir geliri olamayan emeklilerimizin bir nebze olsun hayatına dokunabilmek, destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekliler iş talep ediyor

Geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak isteyen emekli yurttaşlardan iş talebi geldiğini de aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çok fazla talep var. Biz yasa gereği emekli çalıştıramıyoruz. O yüzden emeklinin işçi olarak geri dönmesi mümkün değil. Keşke herkese faydalı olsak, herkesin iş sorununu çözsek ama bu durumu da vatandaşımıza anlatıyoruz ve anlayışla karşılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Emekliler İçin Çağrı: 'Vatandaşın Refahını Arttıracak Projeler Peşinde Koşmamız Lazım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:38:26. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Emekliler İçin Çağrı: "Vatandaşın Refahını Arttıracak Projeler Peşinde Koşmamız Lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.