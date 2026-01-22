Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Emekliler İçin Çağrı: "Vatandaşın Refahını Arttıracak Projeler Peşinde Koşmamız Lazım"

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "20 bin liraya şu anda akşam yemeğini yiyen aile de var ama bir 20 bin liraya bir ay geçinmek zorunda kalan emekli aileler de var. Bizim daha çok vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Vatandaşın refahını arttıracak projeler peşinde koşmamız lazım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emeklilerin her geçen gün artan ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, sahada karşılaştıkları manzaranın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Emeklilerin maaşlarıyla geçinemediğini ve ileri yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Dutlulu, belediye olarak dar gelirli emeklilere yönelik sosyal destek projelerini genişlettiklerini anlattı.

Başkan Besim Dutlulu, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki emekliler şu anda istediğimiz seviyenin çok altında kaldı. Her geçen gün kötüye gidiyor. Sahaya çıktığımız zaman çok üzülüyoruz. Çünkü bundan 5-10 sene önce karşılaşmadığımız sorunlarla karşılaşıyoruz. Eskiden bir emekli gayet rahat geçinebiliyorken şu anda pazarda, sokakta konuştuğumuz zaman bir çok emeklinin emekli maaşı yanında çalışarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını görüyoruz. 70-80 yaşıda insanların pazarda çalıştığını görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Bu insanlar hayatları boyu çalıştılar, bugün rahat edebilmek için emek harcadılar. Ama ne yazık ki şu anda hak ettikleri bir yaşam standardına kavuşmuş değiller. Bazen biz ekonomi kötü, açlık sorunu var dediğimiz zaman iktidar bize kızıyor ama gerçekten sahaya inemelerinde bir fayda var. 20 bin liraya şu anda akşam yemeğini yiyen aile de var ama bir 20 bin liraya bir ay geçinmek zorunda kalan emekli aileler de var. Bizim daha çok vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Vatandaşın refahını arttıracak projeler peşinde koşmamız lazım. Biz belediye olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Eskiden belediyeler sosyal yardım yaparken emeklileri çok fazla düşünmek zorunda kalmazdı ama şu anda sosyal yardımlardan önemli ölçüde emekli abilerimiz ve ablalarımız yararlanmaya başladı."

"Emeklilerin bir nebze yanında olmak istedik"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi emekli yurttaşlar için hayata geçirdiği, "dar gelirli emeklilerin ilaç katılım payları belediye tarafından karşılayacak projeye" de değinen Dutlulu, "Biz durumu iyi olmayan, maddi gücü olamayan özellikle raporlu ilaçları farklarında destek olacağız, ödeyeceğiz. Bunun için emekli vatandaşlarımız hem online sistemi kullanabilirler hem bize başvurabilirler. Emeklilerin bir nebze yanında olmak istedik" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 14 Kent Lokantası bulunduğunu, sayılarını arttıracaklarını belirten Dutlulu, Bu Kent Lokantalarımızda emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm ihtiyacı olan vatandaşlarımız 50 liraya üç çeşit yemek yiyebiliyorlar. Bunun dışında Halk Mandıralarımız var. Ferdi (Zeyrek) başkanımızın başlattığı, çok önemli bir proje. Halk Mandıraları ve Halk Ekmekle de yoğurdu, sütü ekmeği ve birçok kooperatif ürününü piyasanın çok daha altında fiyatlara ulaşabiliyorlar. Belediye eliyle emeklilerin tümünü refaha kavuşturmak mümkün değil, ama en azından en zor durumda olan, en az maaş alan başka ekstra bir geliri olamayan emeklilerimizin bir nebze olsun hayatına dokunabilmek, destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekliler iş talep ediyor

Geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak isteyen emekli yurttaşlardan iş talebi geldiğini de aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çok fazla talep var. Biz yasa gereği emekli çalıştıramıyoruz. O yüzden emeklinin işçi olarak geri dönmesi mümkün değil. Keşke herkese faydalı olsak, herkesin iş sorununu çözsek ama bu durumu da vatandaşımıza anlatıyoruz ve anlayışla karşılıyor" dedi.