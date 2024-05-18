Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 19 Mayıs\'ı Kutladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; "105 yıl önce Ata'mızın yaktığı istiklal meşalesi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının yılmaz bekçileri olan Türk gençliği tarafından sonsuza kadar yaşatılacaktır. Gençlerimizin enerjisi ve Atatürk'ün yol göstericiliğinde, aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Zeyrek'in mesajı şöyle:

"Düşman postallarının güzel yurdumuz üzerine kabus gibi çöktüğü acı ve hüzün dolu süreçte, yurdun bağrından çıkan bir kahramanın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla bir milletin uyanışı, zafer ve destanı başlamıştır. Şanlı Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'doğum günüm' olarak nitelediği bu büyük ve önemli tarih, ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. 105 yıl önce Ata'mızın yaktığı istiklal meşalesi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının yılmaz bekçileri olan Türk gençliği tarafından sonsuza kadar yaşatılacaktır. Gençlerimizin enerjisi ve Atatürk'ün yol göstericiliğinde, aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Milli mücadelemizin büyük lideri, şanlı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu büyük günü bizlere armağan eden bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."