Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Toplu Ulaşım Kooperatiflerini Ağırladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Toplu Ulaşım Kooperatiflerini Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Toplu Ulaşım Kooperatiflerini Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu ulaşım kooperatiflerinin başkanlarını ağırladı. Başkan Zeyrek, kooperatiflerin ve toplu taşıma esnafının sorunlarını bildiklerini ve çözümü için çalışma yürüttüklerini belirtti.

26.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:32
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu ulaşım kooperatiflerinin başkanlarını ağırladı. Kooperatiflerin ve toplu taşıma esnafının sorunlarını bildiklerini ve çözümü için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Zeyrek, "Benim amacım, ortak aklı oluşturmak, sizi mağdur etmemek. Bu işten para kazanıyoruz, hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Bizim elimize bakan şoförlerimizi mağdur etmemek gerekiyor. Bu sırada duraklarda bekleyen yolcuları, vatandaşlarımızı da mağdur etmememiz gerekiyor. Onlara kaliteli bir hizmet vermemiz gerekiyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa'da hizmet veren toplu ulaşım kooperatiflerinin başkan ve yöneticilerini ağırladı. Kooperatif başkanları, Başkan Zeyrek'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Zeyrek, kooperatif başkanları ve yöneticileriyle yaşanan sorunlar ve çözümleri noktasında görüş alışverişinde bulundu. Kooperatiflerin ve toplu taşıma esnafının sorunlarını bildiğini ve çözümü için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Zeyrek, "Sorunlarınızı seçim döneminden beri biliyorum. Çözümleri de yine bu masadan yapacağımızın sözünü vermiştim. Sizlerin mağduriyetini seçim zamanında devamlı gördüm. Geçmişte yapılmayanları hep birlikte nasıl yaparız, bunları konuşmamız gerekiyor. Bugün bu odada konuşuyoruz bunları ama yarın ben kooperatifleri ziyaret edeceğim orada konuşacağız. Belki toplantı salonunda üyelerinizin de bulunduğu bir toplantı yapacağız" dedi.

"Siz güzel hizmet etmeye bakın"

Amacının ortak aklı oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, "Benim amacım, ortak aklı oluşturmak, sizi mağdur etmemek. Bu işten para kazanıyoruz, hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Bizim elimize bakan şoförlerimiz olsun, onları mağdur etmemek gerekiyor. Bu sırada duraklarda bekleyen yolcuları, vatandaşlarımızı da mağdur etmememiz gerekiyor. Onlara kaliteli bir hizmet vermemiz gerekiyor. Belediye bütçesinin el verdiği oranda da sizin bu zararınızı gidermek de benim boynumun borcu. Seçim döneminde de ben hep bunu söyledim. Siz güzel hizmet etmeye bakın. Tabii ki para kazanacaksınız ve ben bunun önünü açacağımın sözünü vermiştim. Bu çerçevede yaklaşık 2 gündür birçok matematik yaptık. İstanbul, İzmir, Kocaeli bu işi nasıl yapıyor, bunları inceledik. Kilometre başına hak ediş sistemine geçelim, siz para işini düşünmeyin, sadece vatandaşa iyi hizmet etmeyi düşünün. Buna yönelik de matematiksel olarak birçok şey çalıştık. Ben size 'Biz bunu yapacağız' demeyeceğim. Böyle bir şey yok. Ben size bunları sunayım, siz de bir çalışın, kendi matematiğinizi yapın; ortak noktada buluşuruz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Cebinize giren parada asla gözüm olmayacak"

Geçmişte yapılan yanlış uygulamalara da son verileceğini dile getiren Başkan Zeyrek, "Araçlarınızın arkasında eski başkanın size direttiği fotoğrafları ve baskıları vardı. Bence çok yanlış bir uygulama. Yani otobüs sizin, o da sizin bir gelir kapınız. Benim, sizin cebinize giren parada asla ve asla gözüm olmayacak. Hatta sizin cebinizin dolması için de elimden gelen ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü siz para kazanın ki, daha kaliteli araçlarımız olsun, daha kaliteli araç ve hizmet verin ki vatandaşlar mutlu olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Toplu Ulaşım Kooperatiflerini Ağırladı - Son Dakika

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