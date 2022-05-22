Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı

22.05.2022 15:22
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'da yapılan prestij cadde çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'da yapılan prestij cadde çalışmaları tamamlandı. Biten çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, prestij caddelerin Akhisarlı vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yatırımlarının yanında prestij cadde çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile ilçelere değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hilaliye Caddesi ve Şehit Cemal Ilgaz Caddesi üzerine yapılan prestij cadde çalışmalarını tamamladı. Yapılan ve tamamlanan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP Akhisar ilçe Başkanı Ahmet Namal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili mahalle muhtarları katıldı. Prestij caddelerdeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akhisar Belediyesi önünde yer alan kavşakta, mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Öztozlu, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akhisar'ın çehresinin değiştiğini, özellikle yapılan aydınlatmalar ile Akhisar'ın gecesinin ayrı bir güzel olduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, prestij caddeler üzerine yaptığı inceleme sonrasında Akhisar'da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden yatırımları incelemek üzere ayrıldı. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı - Son Dakika
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