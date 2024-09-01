Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavına Yardım Etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavına Yardım Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavına Yardım Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, KPSS'ye giren adayları araçlarıyla sınav noktalarına taşıdı ve ikramlarda bulundu.

01.09.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren Manisalı vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, sınava yetişemeyecek durumda olan adayları araçlarıyla sınav noktalarına taşıdı. Sınav öncesinde de okullarda sınava girecek vatandaşları ve ailelerini karşılayan ekipler çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da binlerce vatandaşı Ön Lisan KPSS heyecanı sardı. Kamu personeli olmak için ter döken vatandaşlar ve onları heyecanla bekleyen ailelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı okullarda su, limonata, çay ve kahve ikramında bulundu.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise caddelerde devriye gezerek, yolcu yoğunluğu olan durakları kooperatiflere bildirirdi, otobüslerin koordinasyonu sağladı.Trafik Zabıtası ekipleri, geç kalma ihtimali bulunan vatandaşların da taleplerini yerine getirerek sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Sınava girecek adayları da düşünen ekipler, gerek trafikte gerek dış alanlarda yapılan gürültüye karşı da vatandaşları uyararak, sınav süresi boyunca sessiz olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görev yaptıkları alanlarda ve yardımcı oldukları tüm vatandaşlara sınavlarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS Sınavına Yardım Etti - Son Dakika

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