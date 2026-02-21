Manisa Büyükşehir'den sel mağduru arıcıya kovan desteği - Son Dakika
Manisa Büyükşehir'den sel mağduru arıcıya kovan desteği

Manisa Büyükşehir\'den sel mağduru arıcıya kovan desteği
21.02.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
Manisa Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden etkilenen üreticilere destek vermeye devam ediyor. Turgutlu ilçesindeki arıcıya 20 yeni arı kovanı teslim edildi. Ayrıca diğer tarım üreticilerine de çeşitli destekler sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden etkilenen üreticilere yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Daha önce bir arı yetiştiricisine kovan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde mağduriyet yaşayan arıcı Ramazan Duman'a 20 adet arı kovanı teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde yoğun yağışlar sonrası derenin taşması, bölgedeki arı kovanlarını sular altında bıraktı. 130 arılı kovanı bulunan üretici Ramazan Duman'ın, 90 kovanının sel ve balçık nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemeler ve hazırlanan tutanaklar doğrultusunda durum, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan değerlendirme sonucunda üreticinin mağduriyetini gidermek ve üretime devam etmesini sağlamak amacıyla 20 adet yeni arı kovanı desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleri yalnızca arıcılıkla sınırlı kalmıyor. Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde 20 bin adet lahanası ve 30 bin adet marulu hasat edilemez hale gelen bir üreticiye, 35 bin adet patlıcan fidesi desteği verileceği açıklandı.

Ayrıca sel sularından etkilenen büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinde yemlerin kullanılamaz hale gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, üreticilere toplam 4 bin kilogram yem desteğinde bulunarak hayvansal üretimin devamlılığına katkı sağladı. Suların çekilmesinin ardından yapılacak hasar tespit çalışmalarıyla birlikte, imkanlar dahilinde diğer mağdur üreticilere de destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Peren Akdağ, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoğun yağışlar sonucu meydana gelen taşkın, Turgutlu Akçapınar Mahallesi'ndeki üreticimizi olumsuz etkiledi. Yapılan tespitlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak arıcımızın üretime geri dönebilmesi için 20 adet kovan desteği sağladık" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı süreci anlatan arı üreticisi Ramazan Duman ise şunları söyledi: "Turgutlu Akçapınar'da konaklattığım 130 kovanımdan 90'ı, derenin taşması sonucu büyük zarar gördü. Durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdim. Sağ olsunlar, Büyükşehir ekipleri çok hızlı bir şekilde geri dönüş yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bizlere 20 kovan desteğinde bulundu. Zor günümüzde yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum" - MANİSA

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Çiftçilik, Turgutlu, Manisa, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir'den sel mağduru arıcıya kovan desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir'den sel mağduru arıcıya kovan desteği - Son Dakika
