Manisa Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Online Eğitim Desteği Sunacak

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için online ve ücretsiz eğitim desteği hizmeti verecek. Hedeflerinin dershaneye gidemeyen öğrencilere ulaşmak olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Manisa'mızda yaşayan sınava hazırlık grubundaki değerli çocuklarımıza ve gençlerimize ücretsiz eğitim desteği sağlamak amacıyla Online Eğitim Platformu çalışmamızı hayata geçiriyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine katkı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için alanında uzman öğretmenler tarafından canlı dersler verilecek, öğrencilere interaktif ders ortamı ve anında soru sorma imkanı sunulacak.

Online Eğitim Platformu'nun müjdesini veren Başkan Zeyrek, göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa'da 7'den 77'ye herkesin mutlu, huzurlu olduğu bir kent yaratmayı amaçladıklarını vurguladı. Zeyrek, online eğitim platformu hizmetini de bu düşünceyle hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dershane hizmeti alamayan öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz"

"Özellikle gençlerin yanında bulunmak, eğitim hayatlarında destek olmak; zorlu süreçlerde bir nebze de olsa yüklerini hafifletmek; başarıya giden yolda onlara omuz vermek istiyoruz. Bu kapsamda Manisa'mızda yaşayan sınava hazırlık grubundaki değerli çocuklarımıza ve gençlerimize ücretsiz eğitim desteği sağlamak amacıyla Online Eğitim Platformu çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Şehrimizde yaşayan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileriyle mezun öğrencilerimizi kapsayacak projemizde çeşitli nedenlerle dershane eğitimi alamayan gençlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Hayata geçireceğimiz bu platformda öğrenci sayı sınırlaması olmayacak. Online dershane başvurularımız 16 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren de derslerimiz başlayacak. Şimdiden hepinize iyi dersler, sınavlarda üstün başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğu mu da unutmamanızı istiyorum."

Online Eğitim Platformu nasıl işleyecek

Türkçe, İngilizce matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi temel dersleri içeren program, hafta içi saat 17.00'den sonra ve hafta sonları düzenlenecek. Program, 40 dakikalık derslerden ve 15 dakikalık molalardan oluşurken; öğrenciler kaçırdıkları dersleri yeniden izleme fırsatına sahip olacak. Ders planlarına ise platform üzerinden erişim sağlanabilecek.

16 adet online deneme sınavı

Eğitim programı kapsamında yıl içinde 16 adet online deneme sınavı yapılacak. Buna ek olarak, öğrencilere destek sağlayacak çeşitli dijital eğitim materyalleri de ücretsiz olarak sunulacak. Programa katılan öğrenciler ve mezunlar, adları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, ders programlarına ve sınav sonuçlarına erişebilecek. Programa katılmak için Manisa'da ikamet etme ve 8. ve 12. sınıf öğrencisi veya mezun olma şartları aranacak.

Online eğitim başvuruları bugün başlayacak ve 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Dersler ise 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürütülecek. Kayıtlar, 'manisa.bel.tr' ve 'egitim.manisa.bel.tr' adreslerinden yapılacak. Kayıt süreci tamamlandıktan sonra hafta sonu ders saatleri katılımcılara iletilecek.

Program ile ilgili sorularını iletmek isteyenler ve teknik desteğe ihtiyaç duyanlar, 444 99 45 numaralı Çözüm Merkezi ile 'iletisim@manisa.bel.tr'den ilgililere ulaşabilecek.