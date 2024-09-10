Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma'ya 23,5 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Yaptı

Yerel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma'da kış aylarında ısınma sorunu yaşanmaması için bölgeye 23,5 milyon liralık altyapı yatırımı yaptıklarını açıkladı. Çevre kirliliği ve filtre sistemlerine de dikkati çeken Zeyrek, "Soma'mız kara dumanların altında kalmasın" dedi.

Soma'da yaşayan yurttaşların kış aylarında ısınmada sorun yaşamaması için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgenin ısıtma sistemi altyapısı iyileştirmeleri için 23,5 milyon liralık yatırım yaptı. İyileştirmelerin ardından Başkan Zeyrek ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'yi ziyaret etti. Şirket yetkilileriyle toplantı yapan Başkan Zeyrek, soma halkının kış aylarında ısınma sorunu yaşamaması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından Başkan Zeyrek, şu açıklamayı yaptı:

"Altyapıda şu ana kadar 23,5 milyon liralık yatırımla üzerimize düşen iyileştirmeleri tamamladık. Bugün de Sercan Başkan'ımla birlikte termik santrali ziyaret ettik. Torku'nun yetkilileri ve Genel Müdürü'müzle Somalı vatandaşlarımızın sorun yaşamaması konusunda neler yapabilecekleri hakkında görüşmeler yaptık. Torku'dan kaynaklanabilecek her türlü sorunda kendilerinin yanında olduğumuzu, kış günlerinde Somalı vatandaşlarımızın soğukta kalmak istemediklerini dile getirdik. Soma termik santralden çıkan kara dumanların ve çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçmelerini istedik. Filitrasyon konusunda 2027'ye kadar süre aldıklarını ilettiler. Biz de buradan hem Torku yetkililerine hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza bir kez daha yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Soma'mız bu kara dumanların altında kalmasın. Filitrasyon sistemi konusunda bir an önce Torku yetkililerine yaptırımlarınızı yapın. Yarınlara bırakacağımız temiz bir çevrenin Manisalı vatandaşlarımızın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Somalı vatandaşlarımla her zaman için birlikteyim. Hem kışın soğuk günler geçirilmemesi hem de soğuk havalarda bu isli havanın solunmaması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Kendi evlatlarımın soğuk kış günlerinde soğukta kalmasını istemiyorsam, Soma'da yaşayan her bir vatandaşımızın da evlatlarımızın da soğukta kalmasını asla ve asla istemiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm altyapı çalışmalarını bitirdik. Torku'nun da her zaman için takipçisi olacağız."

Başkan Okur da gerekli uyarı ve ikazları yaptıklarını belirterek, "Biz Somalılılar olarak artık zehirli hava solumak istemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensinler. Elimizden gelen tüm imkanları kullanarak çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.