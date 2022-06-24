Manisa Büyükşehir'in ulaşımda güven mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir'in ulaşımda güven mesaisi sürüyor

24.06.2022 16:40
Manisa Büyükşehir'in ulaşımda güven mesaisi sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da 5 kilometrelik İshakçelebi-Apak mahalleleri arasında kalan yolda ve 23 kilometrelik Sarıçam-Sarısığırlı-Hatipler-Şatırlar İzmir il sınırı grup yolunda çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da 5 kilometrelik İshakçelebi-Apak mahalleleri arasında kalan yolda ve 23 kilometrelik Sarıçam-Sarısığırlı-Hatipler-Şatırlar İzmir il sınırı grup yolunda çalışma başlattı.

İl genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da yaklaşık 17 mahalle ve bağlılarının faydalandığı yollarda çalışma başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde trafik güveni arttırılacak. Çalışmalar doğrultusunda, 5 kilometrelik İshakçelebi-Apak mahalleleri arasında kalan yolda trafiği tehlikeye sokan kısımlarda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca 23 kilometrelik Sarıçam-Sarısığırlı-Hatipler-Şatırlar İzmir İl sınırı grup yolunda da tehlikeye sokan kısımlarda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Güvenli ve konforlu bir ulaşım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor. Saruhanlı ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan da 17 mahalle ve bağlıları faydalanacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

İshakçelebi, Saruhanlı, Sarıçam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir'in ulaşımda güven mesaisi sürüyor - Son Dakika

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