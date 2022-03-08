Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2022 17:31
Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farklı etkinliklerle kutlandı. İlki Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin devamında ikinci etkinlik Rektörlük Dumanlıdağ Restoranda verilen kokteyl ile gerçekleşti. Düzenlenen etkinliklerde, Manisa CBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları da kadın bestekarların eserlerini seslendirerek eşlik etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, günün anlam ve önemine değinerek, "Tüm dünya ve ülkemizde, kadınların eşit haklarla toplumsal hayatın her alanında hak ettikleri yeri almaları temennisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en içten duygularla kutluyor; hiçbir kadının şiddet görmediği mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum." ifadelerini kaydetti. - MANİSA

Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı
Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı
Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı
Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


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