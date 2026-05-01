Manisa'da 1 Mayıs kutlaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 16:23  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehzadeler ilçesinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserle sona erdi.

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Emek, Demokrasi ve Barış Platformu tarafından bir kutlama programı tertip edildi. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camii önünde toplanan kortej, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından kalabalığa hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, işçi haklarına vurgu yaptı. Başkan Dutlulu, belediye olarak her zaman işçi ve emekçinin yanında yer aldıklarını ve alın terine saygı duyduklarını ifade etti.

Resmi konuşmaların ardından kutlamalar konser programıyla devam etti. Moğollar sahne alarak, eserlerini Manisalılar için seslendirdi. Meydanı dolduran katılımcılar, grubun performansıyla 1 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlikler, konserin ardından olaysız bir şekilde sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:47:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.