Manisa\'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Programı

Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Hatuniye Camii'nde gerçekleştirilen programda, cuma namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma ikram edildi. Programa, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kuduret Gültaş, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, 15 Temmuz başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Özkan, "Bugün şehitlerimiz için hem hayır lokması dağıtıldı hem de Mevlid-i Şerif okutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Müftülüğümüzün iş birliğinde gerçekleştirilen bu programda, 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin maneviyatından istifade etmek, onların şefaatine nail olma duasıyla bir araya geldik" dedi.

Türk milletinin demokrasiye, hukuk devletine ve manevi değerlere bağlılığının her zaman güçlü olduğuna işaret eden Vali Özkan, "Hukuk devleti, demokratik değerler ve manevi değerlerimizin korunması konusunda bu millet hiçbir olumsuzluğa fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz gecesinde milletimiz bu bağlılığını fiilen ortaya koymuştur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyor, kendilerini rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA