Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen geniş katılımlı törenle coşkuyla kutlandı. Törene, Jandarma komandolarının sergilediği nefes kesen yakın dövüş gösterileri damga vurdu.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan'ın tören alanındaki vatandaşları ve protokol üyelerini selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından yakın dövüş gösterileri düzenlendi. Komandoların nefes kesen gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programın devamında, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk dansları toplulukları tarafından çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri sergilendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

Törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.