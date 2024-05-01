Manisa'da 56 Yıllık Matbaacı Kitaplarını Geri Dönüşüme Verdi - Son Dakika
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Manisa'da 56 Yıllık Matbaacı Kitaplarını Geri Dönüşüme Verdi

Manisa\'da 56 Yıllık Matbaacı Kitaplarını Geri Dönüşüme Verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 56 yıllık matbaacı Nasuh Dönmez, iş yerini kapatmak zorunda kalınca yıllarca biriktirdiği ansiklopedi ve kitaplarına alıcı bulamayınca geri dönüşüme verdi. Kitaplarının parçalanacağını bilen Dönmez, üzüntüsünü dile getirerek, çaresizlikten dolayı bu kararı aldığını belirtti.

01.05.2024 10:19
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Manisa'da iş yerini kapatmak zorunda kalan 56 yıllık matbaacı, yıllardır biriktirdiği ansiklopedi ve kitaplara alıcı çıkmayınca geri dönüşüme göndermek zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde matbaacı Nasuh Dönmez 56 yıllık mesleğine veda etti. Mesleğe veda ederken kapattığı iş yerinde bulunan ve yıllarca biriktirdiği ansiklopedi ve kitapları alıcı bulamadığı için geri dönüşüme verdi. Yüzlerce kitabının geri dönüşümde parçalanacağını bildiği için üzüntülerini dile getiren Nasuh Dönmez, "Yıllardır para verip aldığımız, gazetelerden kupon kesip biriktirdiğimiz ansiklopedileri verecek kişi veya kurum bulamadım. 56 yıldır sürdürdüğüm matbaacılık mesleğimi de yaş ve ekonomik şartlardan dolayı kendi isteğim ile bıraktım. İşyerimde bir kütüphane gibi çok sayıda kitap ve ansiklopedim vardı. Kitapları alacak bir yer bulamadım. Çaresizlikten geri dönüşüme vermek zorunda kaldım. Çok üzüldüm." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da 56 Yıllık Matbaacı Kitaplarını Geri Dönüşüme Verdi - Son Dakika

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