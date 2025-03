Manisa'da Ahmet Telli ile Sanat Dolu Bir Akşam

Manisa'da kültürel etkinlikler hız kazandı

Şair Ahmet Telli, 2. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nde Manisalılarla buluştu

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri" kapsamında, usta şair Ahmet Telli Manisalı sanatseverlerle buluştu.

Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Tuğrul Keskin'in konuğu olan Ahmet Telli, şiir ve sanatın toplum üzerindeki etkisini anlatırken eserlerinden kesitler sundu. Program sonunda Telli, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Tuğrul Keskin ile Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri" kapsamında usta şair Ahmet Telli, Manisalı okurlarıyla bir araya geldi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, edebiyatın usta ismi yazar Tuğrul Keskin tarafından ağırlanan Ahmet Telli edebiyat ve sanat üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Şairin eserlerinden kesitler sunduğu söyleşi, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Söyleşiye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Kent Konseyi Şube Müdürü Ahmet Kaş ve çok sayıda Manisalı sanatsever katıldı.

Ahmet Telli, söyleşi boyunca, şiir ve sanat üzerine derinlemesine değerlendirmelerde bulundu. Usta şair, şiir serüvenini, edebiyatın toplum üzerindeki etkisini ve sanatın bireysel özgürlükle ilişkisini dinleyicilerle paylaştı. Söyleşi sırasında Telli, şiirlerinden kesitler okuyarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Umarım bu tür etkinlikler kalıcı hale gelir"

Ahmet Telli, Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manisa'ya her gelişimde, sanata gönül veren, gözleri ışıl ışıl gençlerle tanışıyorum. Bu her şehirde mümkün olmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu demokratik girişimi, ülkemizde demokrasi mücadelesinde de çok önemli yer tutacaktır. Çünkü sanat, her türlü özgürlüğün ilk giriş kapısıdır. Sanat özgürleştirir çünkü. Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımını kutluyorum. Umarım bu tür etkinlikler kalıcı hale gelir" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizde sanat iklimini canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, söyleşinin sonunda yaptığı konuşmada, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlamak, şehrimizin kültürel zenginliğini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Ahmet Telli'yi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sanat ve edebiyat, toplumların gelişiminde önemli bir yere sahiptir ve bu doğrultuda bizler de Manisa'da kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, şehrimizin sanat iklimini daha da canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Bu etkinlikler şehrin sanatsal zenginliğini artıracak"

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Tuğrul Keskin de "İlk misafirimiz Can Bonomo'nun sağlık sorunları nedeniyle aramızda olamaması üzücüydü, ancak bu eksiklik mutlaka telafi edilecektir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki desteği, özellikle Başkan Ferdi Zeyrek'in önderliğinde, şehrimizin sanatsal zenginliğini artıracak ve etkinlikler devam edecektir. Bugün Ahmet Telli gibi değerli bir şairle buluşmak bizler için büyük bir mutluluk. Hep birlikte daha nice sanat dolu etkinliklerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Programın sonunda Ahmet Telli, okurları için kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.