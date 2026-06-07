Manisa'daki Gediz Nehri İçin Büyük Buluşma

Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve çevre mücadelesine destek vermek amacıyla Manisa'da düzenlenen "Büyük Gediz Buluşması", geniş katılımla gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesi 100. Yıl Meydanı'nda yapılan etkinlikte çevre örgütleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

"Gediz Ölürse Ege'nin Kalbi Durur" sloganıyla düzenlenen etkinlik öncesinde katılımcılar toplu yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Manisa Çevre Platformu, Emek Demokrasi ve Çevre Platformu, Nehirlerin Kardeşliği Dayanışma Grubu ile Manisa ve çevre ilçelerden çok sayıda dernek temsilcisi ve vatandaş katıldı."

Etkinlikte Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da yer aldı.

Programda konuşan katılımcılar, Gediz Havzası'nın korunmasının gelecek nesiller açısından hayati önem taşıdığını belirterek, çevre sorunlarına karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Etkinlik boyunca katılımcılar, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çeken pankart ve dövizler taşıdı. Program, konuşmaların ardından Niyazi Koyuncu ve ekibinin konseriyle sona erdi. Katılımcılar, Karadeniz türküleri eşliğinde horon oynadı.