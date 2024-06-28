Manisa\'da Hafızlar, Gazzeli Müslümanlar İçin Bir Araya Geldi

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Manisa'da hafızlar, Gazzeli Müslümanlar için bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altındaki Müslümanlara dualar edildi.

Manisa İHH İnsani Yardım Derneğinin öncülüğünde Filistin'e Destek Platformu ve Milli İrade Platformunun Sultan Camii bahçesinde organize ettiği programa, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kavukçu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunu ile başlayan program Hafız Hocalar Ömer Faruk Altunağa, Ahmet Yüksel, Osman Bostancı Furkan Tıraşcı ve Cihat Nebioğlu'nun Kur'an-ı Kerim ve ezgileri ayrıca ezgi sanatçısı Kemal Faruk'un katılımıyla gerçekleşti.

Programda bir konuşma yapan Manisa İHH İnsani Yardım Derneği İl Başkanı Abdullah Oluk, "Bugün burada İslam davası yani Aksa davası için toplandık. İsrail'in zalim ve azgın soykırım sürecini protesto etmek ve Gazzeli kardeşlerimize dua etmek ve de Gazze'nin yalnız olmadığını ifade etmek için buraya sesimizi yükseltmeye geldik. Şunu çok iyi biliyoruz; Mesele Gazze meselesi değil. Mesele sadece Filistin meselesi de değil. Mesele daha büyük ve daha kökleri derinde olan ucu en nihayetinde bizim ülkemize de direk dokunacak arzı mevud denilen ucube bir ütopyadan ibaret olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbim Gazze ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Program Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur'un dua yapmasıyla son buldu. - MANİSA