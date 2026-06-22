Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı davul çalarak bahşiş topladı - Son Dakika
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı davul çalarak bahşiş topladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı davul çalarak bahşiş topladı
22.06.2026 22:28  Güncelleme: 22:36
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen finaller, kortej yürüyüşüyle başladı. Federasyon Başkanı Hüseyin Güler'in davul çalarak bahşiş toplaması etkinliğe damga vurdu. Yarışmalar 24 Haziran'da Muradiye Spor Salonu'nda devam edecek.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Finalleri, renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Federasyon Başkanı Hüseyin Güler'in davulu eline alarak halk oyunları ekiplerinden bahşiş toplaması ise etkinliğe damga vurdu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Halk Oyunları Finalleri, Hakkı İplikçi Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk oyunları ekiplerinin yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüş, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara seslenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Manisa'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu güzel kadim şehirde bulunmaktan dolayı mutluyuz. Yarın sabah saat 10.00'da Muradiye Spor Salonu'na gelin. Yaklaşık 32 il ve ilçeden 2 bine yakın dansçı kardeşimiz burada olacak. Katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından davulu eline alan Güler, halk oyunları ekiplerinin arasına girerek davul çalıp, sembolik olarak bahşiş topladı. Renkli görüntülere sahne olan anlar, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye Halk Oyunları Finalleri, 24 Haziran'da Yunusemre ilçesindeki Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak yarışmalarla devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı davul çalarak bahşiş topladı - Son Dakika

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