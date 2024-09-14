Manisa'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Başladı

Manisa\'da \'Hoş Geldin Bebek\' Projesi Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebek sahibi ailelere 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile destek oluyor. Proje kapsamındaki ilk ziyaretler gerçekleştirildi, ailelere hediye setleri dağıtıldı.

14.09.2024 15:26  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebek sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olmak için "Hoş Geldin Bebek" projesini başlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından aile ziyaretlerinin ilki, Döker ve Kabaklı ailelerine yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiçeği burnunda anne ve babaların sevinçlerine ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından Hoş geldin Bebek projesi kapsamında bebeklerine yeni kavuşan aileler ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde ailelere "Hoş Geldin Bebek Seti" hediye ediliyor. Projeden 0-3 aylık bebeği olan aileler yararlanabiliyor. Proje kapsamındaki Hoş Geldin Bebek seti içeriğinde ise; anne bebek çantası, 2 adet çıtçıtlı badi, 1 paket ağız mendili, bebek battaniyesi, bebek bezi, bebek pişik kremi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek yağı, ateş ölçer, banyo süngeri, biberon, bebek bakım seti (tırnak makası, tarak), bebek banyo havlusu, diş kaşıyıcı, 3'lü bebek çorabı bulunuyor.

0-3 aylık bebeği olan ebeveynler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi manisa.bel.tr'de yer alan Hoş Geldin Bebek linki üzerinden ya da 444 99 45 veya Alo 185 ÇÖZMER hattı aracılığıyla projeye başvurabiliyor.

İlk aile ziyaretleri yapıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri Müjde Günderen ve Şerife Kümüştekin, Hoş Geldin Bebek projesinin hayata geçmesinin ardından aile ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Halil Döker ve Şeyma Döker çifti, hayata gözlerini yeni açan ikiz bebekleri Ömer Asaf ve Emir Alp'in mutluluklarını paylaşmak için ziyaret edildi. Büyükşehir yetkilileri, ziyarette Döker çiftini tebrik edip, aileye Hoş Geldin Bebek Setini takdim etti.

Hatice Kabaklı da kısa zaman önce Eflin bebeği dünyaya getirdi. Bu nedenle Şehzadeler ilçesinde yaşayan Hatice-İlhan Kabaklı çifti de ziyaret edildi. Büyükşehir yetkilileri aileye yeni doğan bebekleri için iyi dileklerini ilettikten sonra "Hoş Geldin Bebek Seti"ni hediye etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, yapılan ziyaretlerin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sert, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in hemşerilerimize vermiş olduğu sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'Hoş Geldin Bebek' projemiz. Proje kapsamındaki 'Hoş Geldin Bebek' paketimizin içerisinde yeni doğan bir bebeğimizin ihtiyaç duyacağı tüm malzemeler yer almakta. Annelerimiz için de inanılmaz kolaylıklar sağlayacak bir paket oluşturduk" diye konuştu.

Hatice Kabaklı, yapılan ziyaret nedeniyle mutlu olduğunu belirtti. Kabaklı, "Bu güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için çok mutlu oldum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ömer Asaf ve Emir Alp'in babası Halil Döker ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, bu mutlu günlerimizde bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, manisa, Güncel, Yerel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement