Manisa\'da Kabir Ziyaretleri

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar kabir ziyaretleri yaparak ahirete göç eden yakınları için dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kurban Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara gelerek yakınlarının kabirleri başında dua etti. Mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarları başında Kur'an okuyup, dua ederken, bir yandan mezarları düzenleyip çiçekleri suladı. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarlar ise küreklerle düzeltildi. - MANİSA