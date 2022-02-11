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Manisa'da kul pazarı kurulacak - Son Dakika

Manisa'da kul pazarı kurulacak

11.02.2022 15:54
Manisa'da kul pazarı kurulacak

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği ile birlikte 13 Şubat Pazar günü Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Kuş Pazarı kuruyor.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği ile birlikte 13 Şubat Pazar günü Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Kuş Pazarı kuruyor.

Yunusemre Belediyesi, kuş türlerinin yer alacağı Kuş Pazarını vatandaşların beğenisine sunuyor. Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katta Kurulan Kuş Pazarı'nda muhabbet kuşu, papağan çeşitleri, kanarya, güvercin, yem, kafes, mama ve ilaç çeşitleri yer alacak. Türlü kuş çeşitlerinin bu pazarda bulunacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kuşseverleri pazarı gezmeye davet etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhabbet kuşu, papağan çeşitleri, kanarya, güvercin, yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin yer alacağı Kuş Pazarı'nı 13 Şubat Pazar günü Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katta vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Kuşseverlerimizi Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katta açılacak olan Kuş Pazarı'na bekliyoruz" dedi. - MANİSA

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Yunus Emre, Yunusemre, Manisa, Pazar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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