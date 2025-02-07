Manisa'da Kültür Sanat Kursları İkinci Döneme Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Kültür Sanat Kursları İkinci Döneme Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik kültür sanat kurslarını 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde başlattı. Toplam 15 bin 802 kursiyerin eğitim alacağı programlar, eğitimde fırsat eşitliği amacıyla geniş bir yelpazede sunuluyor.

07.02.2025 23:03
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Manisa'da kültür sanat kursları hız kesmeden devam ediyor

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak için hayata geçirdiği projeler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde de hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eğitimin sadece çocuklar ve gençler için değil, tüm toplum için bir dönüşüm aracı olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak bizim en temel önceliklerimizden. Her çocuğun, gencin ve yetişkinin, ekonomik ya da sosyal koşulları ne olursa olsun, kendini geliştirme hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, MABEM'den Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'ne, MASMEK'ten online eğitim platformumuza kadar geniş bir yelpazede eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM), Manisa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK), Manisa Büyükşehir Eğitim Merkezi (MABEM), Online Eğitim ve Konservatuvar, ikinci döneme merhaba dedi. Toplam 15 bin 802 kursiyer ve öğrencinin eğitim aldığı birimlerde, yeni dönem büyük heyecanla karşılandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen kurs merkezlerini ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Binlerce öğrenci eğitim görüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ÇKSM, MASMEK, MABEM, Online Eğitim ve Konservatuvar'da ikinci eğitim dönemi başladı. ÇKSM'de 4-12 yaş arası çocuklara yönelik okul öncesi eğitim, Türkçe, matematik, İngilizce, mental aritmetik, bale ve ritmik jimnastik, akıl ve zeka oyunları, hızlı okuma, keman, halk oyunları, gitar, resim, satranç, drama ve hafıza geliştirme gibi birçok branşta eğitim veriliyor. Bu merkezlerde toplam 7 bin 30 öğrenci eğitim alıyor. MASMEK kursları ise enstrüman, dil, dans ve spor, teknoloji, ebeveyn ve çocuk perküsyon ile el sanatları gibi geniş bir yelpazede eğitim vererek 2 bin 499 kursiyere ev sahipliği yapıyor. MABEM'de 4 bin 939 öğrenci akademik destek alırken, konservatuvarda ise 80 kursiyer sanat eğitimi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hayata geçirdiği Online Eğitim Platformu'yla Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Geçiş Sistemi sınavına hazırlanan 1254 öğrenci ise eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

"Tüm kursiyer ve öğrencilere başarılar diliyoruz"

İkinci dönemin başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, öğrencilerin heyecanına ortak olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, MABEM birimleri, Online eğitimler, MASMEK kursları, konservatuvarlarımız hepsinde yeni bir dönem başladı. Kurslarımız 20 Haziran'a kadar devam edecek. Tüm kursiyer ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Çocuklar ve gençlere akademik destek sağlarken, kadınların ve yetişkinlerin meslek edinmesine, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına da büyük önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "ÇKSM, MABEM, online eğitimlerimizin yanı sıra MASMEK çatısı altında sunduğumuz meslek edindirme kurslarıyla kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza yeni beceriler kazandırıyor, onları istihdam süreçlerine hazırlıyoruz. Mesleki kurslarda el sanatlarına, teknolojiden girişimciliğe kadar farklı alanlarda sunduğumuz eğitimlerle her yaştan bireyin yeteneklerini keşfetmesine ve kendini geliştirmesine destek oluyoruz. Bugün, eğitimde attığımız her adım, Manisa'nın yarınlarını inşa etmeye yönelik bir yatırımdır. Kadınlar güçlendikçe toplum güçlenir, çocuklar ve gençler donanımlı oldukça kentimiz gelişir. Bu yüzden sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Manisa'da hiçbir birey eğitimden mahrum kalmayacak; herkesin hayallerine ulaşmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Kültür Sanat Kursları İkinci Döneme Başladı - Son Dakika

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