Manisa\'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri

Manisa'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 4 bin 90 güvenlik personelinin yanı sıra 4 bin 676 sağlık personeli sahada görev yapacak.

Kurban Bayramı öncesi ve süresince Manisa genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, Manisa Valiliği koordinasyonunda kapsamlı güvenlik, trafik, kamu düzeni ve sağlık tedbirleri uygulamaya alındı. Vali Vahdettin Özkan koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurban Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 4 bin 134 personel vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada görev yapacak.

Bu kapsamda emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen asayiş tedbirlerinde 397 ekipte 2 bin 444 personel, trafik tedbirleri kapsamında ise 339 ekipte bin 646 personel görev yapacak. Genel toplamda ise emniyet ve jandarma birimlerimizce 736 ekipte 4 bin 90 personel Manisa genelinde sahada olacak.

Sağlık alanında ise Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayram süresince yaşanabilecek acil durumlara karşı tüm planlamalar tamamlandı. Bu kapsamda 62 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verecek. Bayram tatili süresince toplam 4 bin 676 sağlık personeli görevi başında olacak.

Alınan tedbirler kapsamında, bayram süresince özellikle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda denetimler artırılırken, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.. Şehirlerarası yol güzergahları, terminal çevreleri, alışveriş alanları, kurban satış ve kesim noktaları ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.

Kurban ibadetinin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kurumlarca belirlenen satış ve kesim noktalarında gerekli kontroller gerçekleştirilecek; çevre temizliği, hijyen şartları, hayvan sağlığı ve kamu düzenine ilişkin denetimler bayram süresince aralıksız devam edecektir.

Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak drone destekli denetimler, hız kontrolleri ve yol uygulamaları artırılacak; sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hızdan kaçınılması konularında bilgilendirme yapılacaktır.

Vali Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm kurumlarımızla gerekli planlamaları tamamladık. Vatandaşlarımızın bayram sevincinin herhangi bir olumsuzlukla gölgelenmemesi adına ekiplerimiz sahada görevlerinin başında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması konusunda çağrıda bulunan Vali Özkan, çevre temizliği, hijyen kuralları ve trafik güvenliği hususlarında hassasiyet gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Vali Özkan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve bereket içerisinde nice bayramlar geçirilmesi temennisinde bulundu. - MANİSA