Manisa'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri

Manisa\'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri
23.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Kurban Bayramı boyunca 4.090 güvenlik ve 4.676 sağlık personeli sahada olacak.

Manisa'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 4 bin 90 güvenlik personelinin yanı sıra 4 bin 676 sağlık personeli sahada görev yapacak.

Kurban Bayramı öncesi ve süresince Manisa genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, Manisa Valiliği koordinasyonunda kapsamlı güvenlik, trafik, kamu düzeni ve sağlık tedbirleri uygulamaya alındı. Vali Vahdettin Özkan koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurban Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 4 bin 134 personel vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada görev yapacak.

Bu kapsamda emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen asayiş tedbirlerinde 397 ekipte 2 bin 444 personel, trafik tedbirleri kapsamında ise 339 ekipte bin 646 personel görev yapacak. Genel toplamda ise emniyet ve jandarma birimlerimizce 736 ekipte 4 bin 90 personel Manisa genelinde sahada olacak.

Sağlık alanında ise Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayram süresince yaşanabilecek acil durumlara karşı tüm planlamalar tamamlandı. Bu kapsamda 62 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verecek. Bayram tatili süresince toplam 4 bin 676 sağlık personeli görevi başında olacak.

Alınan tedbirler kapsamında, bayram süresince özellikle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda denetimler artırılırken, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.. Şehirlerarası yol güzergahları, terminal çevreleri, alışveriş alanları, kurban satış ve kesim noktaları ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.

Kurban ibadetinin sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kurumlarca belirlenen satış ve kesim noktalarında gerekli kontroller gerçekleştirilecek; çevre temizliği, hijyen şartları, hayvan sağlığı ve kamu düzenine ilişkin denetimler bayram süresince aralıksız devam edecektir.

Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak drone destekli denetimler, hız kontrolleri ve yol uygulamaları artırılacak; sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hızdan kaçınılması konularında bilgilendirme yapılacaktır.

Vali Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm kurumlarımızla gerekli planlamaları tamamladık. Vatandaşlarımızın bayram sevincinin herhangi bir olumsuzlukla gölgelenmemesi adına ekiplerimiz sahada görevlerinin başında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması konusunda çağrıda bulunan Vali Özkan, çevre temizliği, hijyen kuralları ve trafik güvenliği hususlarında hassasiyet gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Vali Özkan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve bereket içerisinde nice bayramlar geçirilmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Manisa, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:34:33. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.