Manisa'da Kurban Kesim Yerleri Belirlendi

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Cumartesi Pazarı, Perşembe Pazarı, Nurlupınar Pazarı olmak üzere 4 ayrı yerde kurban kesimi yapılabileceğini açıkladı.

Şehzadeler ilçesindeki kurban satış ve kesim yerleri ile denetim işlemleri belirlendi. Canlı Hayvan Borsası dışında satış yapılmasına izin verilmediğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bayramın rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi için zabıta ekiplerinin özenle çalıştığını söyledi. Başkan Durbay, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldık ve belirlenen kesim yerlerini açıkladık. Bu yıl kurban kesimleri, Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Cumartesi Pazarı, Perşembe Pazarı ve Nurlupınar Pazarı olmak üzere toplam dört ayrı noktada gerçekleştirilecektir. Bu yerlerin belirlenmesinde, vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için titizlikle çalıştık. Vatandaşlarımızın kurbanlarını huzur ve güven içerisinde kesebilmeleri için ilgili tüm birimlerimizle gerekli denetim ve düzenlemeleri yapmış bulunmaktayız. Kurban kesim yerlerinde hijyen kurallarına uyulması, çevre temizliğine özen gösterilmesi ve oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla ekiplerimiz sürekli olarak sahada olacaklardır. Halkımıza şimdiden rahat ve huzurlu bir ortamda aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA