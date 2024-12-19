Manisa'da Maden Kazaları İçin Tatbikat Yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da Maden Kazaları İçin Tatbikat Yapıldı

Manisa\'da Maden Kazaları İçin Tatbikat Yapıldı

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Soma ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, maden kazalarına müdahale senaryoları uygulandı. 200 kişilik arama kurtarma ekibi, heyelan sonrası göçük altında kalan iş makinelerindeki işçilerin kurtarılması sürecini canlandırdı.

19.12.2024 19:22  Güncelleme: 19:28
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Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında sorumlu kamu kurum kuruluşlar ile yerel yönetimlerin katılımıyla Soma ilçesinde mümkün olduğunca gerçeğe yakın şartlar altında oluşturulan maden ocağında tatbikat yapıldı.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı Eynez Açık Ocak sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalmış iş makinalarındaki 6 kişinin kurtarılması senaryosu yaklaşık 200 kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikat ile gerçekleştirildi.

Tatbikata Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürü Ali Ulu, Soma İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Umut Mütevellioğlu, Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Ali Uzun ile AFAD, itfaiye, ELİ VE Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA arama kurtarma ve Umke ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, Soma İlçesi ELİ İşletmesi maden sahasında heyelan meydana gelmesi ihbarı sonrasında Manisa 2024 Yerel Düzey TAMP Masa başı ve Saha Tatbikatı icra edildi.

200 kişilik ekip sahada çaba sarf etti

Yaklaşık 200 kişinin görev aldığı tatbikatta ekipler, meydana gelen heyalanda toprak altında kalan iş makinelerini dedektör ve köpekler ile yerlerini tespit ederek, yaralılara ilk müdaheleleri Umke ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeler ile ambulansa taşınarak, maden sahasında kurulan çadır hastaneye ulaştırılarak yaralılara gereken müdahaleler yapıldı.

Kurumlar ve STK ekipleri omuz omuza çalıştı

Tabikat hakkında açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, "Biliyorsunuz ülkemiz ve dünyamızın bir gerçeği afetler. Bu gerçeklerden en büyüğü de depremler, deprem tatbikatlarımız zaten devam ediyor. Ancak diğer afetler de ülkemizin ve dünyamızın gerçekleri. Bunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi maden kazaları. Burada Türkiye Kömür İşletmeleri sahasında senaryoya göre meydana gelen bir heyelan sonucunda iş makinesi içerisinde kabinlerinde alan işçilerin kurtarılmasıyla ilgili bir heyelan tatbikatı icra ediyoruz. Burada 21 kurtarma aracımız ve 200'e yakın personelle tatbikat bugün icra edildi. Senaryo sonucunda 6 tane işçimizi işte AFAD ekipleri sivil toplum kuruluşları ekipleri ve akredite olmuş Anda gibi ve diğer ekiplere birlikte vatandaşlarımızı mahsur kaldığı yerlerden kurtarıp sağlık ekiplerimize, UMKE'mize teslim edeceğiz. Bu tatbikat süresinde bize destek veren başta ELİ Müdürlüğülüğüne, UMKE ve Büyükşehir belediyemize ve sivil toplum kuruluşlarının hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Maden Kazaları İçin Tatbikat Yapıldı - Son Dakika

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