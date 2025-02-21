Manisa'da Mezuna Kalan Öğrencilere Ulaşımda İndirimli Kart Uygulaması - Son Dakika
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Manisa'da Mezuna Kalan Öğrencilere Ulaşımda İndirimli Kart Uygulaması

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, mezuna kalan öğrencilere indirimli ulaşım imkânı sunan 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' uygulamasını başlattı. Öğrenciler, bu kart sayesinde bir yıl boyunca indirimli ulaşım hakkına sahip olacaklar.

21.02.2025 12:28  Güncelleme: 13:13
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, mezuna kalan öğrencilere verdiği sözü tuttu. Öğrenciler, bir yıl süreyle ulaşımda indirimli olarak 'Üniversiteye Yolculuk Kartı'ndan yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ne (MABEM) yaptığı ziyarette liseyi bitirip üniversiteye hazırlık için mezuna kalan öğrencilerin isteği üzerine, ulaşımdan indirimli faydalanma sözü vermişti. Başkan Zeyrek, sözü yerine getirdi. Mezuna kalan öğrenciler, Üniversiteye Yolculuk Kartları'nı, Manisa Kart noktalarından almaya başladı.

"Mezun öğrenci olmak ulaşımda fiyat artışı demek oluyor"

Ulaşımda indirimli yolculuktan yararlanacak Yaren Yalçınkaya, "Manisa'da otobüs kartlarına mezuna kalan öğrencilerde indirim olmuyordu. Tam ücret veriyorduk. Bizim gibi öğrenciler için bu yeni uygulama çok iyi bir şey. Çünkü her gidiş gelişimizde öğrenci ücreti vermiyorduk. Mezuna kalan öğrenci ile devam eden öğrenci bir sayılmıyor. Bu açıdan ulaşım kartlarımızda indirim yapılması daha sağlıklı oluyor. Çok sık otobüse biniyoruz. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyordum. Mezun öğrenci olmak ulaşımda fiyat artışı demek oluyor. Böyle olunca da ulaşım daha maliyetli oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bize indirim yaptığı için teşekkür ederim"  dedi.

"Biz de öğrenciyiz"

Başvuru noktasından ulaşım kartını alan Ali Özay ise "Öğrenci kartımı almaya geldim. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düşünüyordum. Biz de öğrenciyiz. Derslerimize çalışıyoruz, bu durumda diğer öğrencilerden neden ayrıldığımızı düşünüyordum. Kağıt üzerinde öğrenci görünmediğimiz için bu durum bizim canımızı yakıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizi bu indirimden faydalandırdığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"10 liraya yakın bir indirimden faydalanıyoruz"

Kendilerinin de diğer öğrenciler gibi olduklarını söyleyen Kübra Avuncan da "MABEM'de öğrenciyim. Mezuna kaldığım için öğrenci olarak görünmüyorum. Psikoloji okumak istiyorum. Ferdi Başkanımızın bize böyle bir kart çıkartması ekonomik anlamda çok iyi oldu. Ulaşımı sürekli olarak kullanıyoruz. 10 liraya yakın bir indirimden faydalanıyoruz. Biz de tekrar sınava hazırlanıyoruz ve öğrenci durumundayız. Çok iyi oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 yıl süreyle öğrenci indiriminden yararlanabilecekler"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bir sözünü daha yerine getirdiğini belirten MANULAŞ Manisa Kart Sorumlusu Uğur Orak ise şöyle konuştu:

"Başkanımızın öğrencilere verdiği sözlerden birisiydi. Daha önce, mezun olan arkadaşlar öğrenci indiriminden yararlanamıyordu. Üniversiteye Yolculuk Kartı projesiyle mezun olduktan sonra 1 yıl süreyle öğrenci indiriminden yararlanabilecekler. Mezuna kalmış ve üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimiz Manisa Kart noktalarına gelerek başvuru yapabilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Mezuna Kalan Öğrencilere Ulaşımda İndirimli Kart Uygulaması - Son Dakika

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