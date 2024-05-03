Manisa'da Ormanları Koruma Yürüyüşü - Son Dakika
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Manisa'da Ormanları Koruma Yürüyüşü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Orman Benim' etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı. Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

03.05.2024 19:04
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Manisa ormanlarını korumak için yürüdüler

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen "Orman Benim" etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından insan atıklarından kaynaklı orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen "Orman Benim" projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı. Kampanyada orman yangınlarının önlenmesi için Alaşehir Evrenli Mahallesi mevkiinde bulunan orman sahası, orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ve çevrede bulunan tesislerin etrafındaki yanıcı çalı, örtü temizliği ve alt dal budaması sonucu oluşan artıkların temizlenmesi, çöplerin temizlenmesi etkinliği yapıldı.

Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Orman Şefi Yasin Demirer, "İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile en fazla artış görülen afetlerin başında orman yangınları gelmektedir. Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemizde, ormanlarımızın büyük kısmını yangına hassas ormanlar oluşturmaktadır. Son 10 yıllık yangın istatistiklerini incelediğimizde, ülkemizde yılda ortalama 2bin600 adet orman yangını meydana geldiği görülmektedir. Aynı istatistikler, bizlere çıkan yangınların sayısal olarak yüzde 87 'sinin insan kaynaklı, geri kalan yüzde 13'nün yıldırım kaynaklı, doğal nedenler yangınlar olduğunu göstermektedir. İnsan kaynaklı yangınlardan zarar gören alanın, toplam yanan alan içindeki payı ise yüzde 99 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, orman yangınlarının doğal olmayan sebeplerinin azaltılması ile ormanlarımız büyük ölçüde yangınlardan korunacaktır. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inandığımız "Orman Benim" kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşüreceğiz. Böylece mevcut söndürme kapasitemizi daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indireceğiz. Bu kampanya ile başta insan faaliyetlerinin yoğun olduğu ormanlardan geçen yolların kenarları olmak üzere, ormanlarımızdaki çöpleri ve yangına sebep olabilecek maddeleri temizleyecek, ormanlarımızdaki yangın yükünü azaltacak ve Yeşil Vatan'ımızı orman yangınlarıyla karşı karşıya bırakmayacağız" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler çevre temizliği yaparak, ormanlara ve yol kenarlarına cam şişe ve sönmemiş sigara atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinliğe Alaşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir Orman İşletme Şefliği personelleri, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personelleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

Kaynak: İHA

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